Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat, miercuri, cluburile Petrolul Ploieşti, FCSB şi UTA pentru incidentele provocate de suporterii proprii prin introducerea, aprinderea şi aruncarea de materiale pirotehnice pe stadioane la partidele din Superliga.

"ACS Petrolul 52 vs. FC FCSB - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3 lit. c şi c, raportat la art. 83.2 lit d din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul 52 cu avertisment şi penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 şi 3 lit. a şi c, raportat la art. 83.2 lit. B din RD, se sancţioneaza clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 5.000 lei", se menţionează în soluţia comisiei publicată pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal.

UTA Arad, amendată și ea după incidentele de la partida cu Dinamo

De asemenea, clubul UTA a primit o penalitate de 5.000 de lei pentru incidentele de la partida cu Dinamo.

Eliminat de pe teren în meciul cu Universitatea Cluj, fotbalistul formaţiei FC Voluntari, Nicolae Carnat, a fost suspendat pentru un meci şi a primit o penalitate sportivă de 740 lei.

Agerpres