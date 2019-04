CFR poate fi campioana Romaniei inca de etapa viitoare! Ce sanse mai au FCSB si Craiova: TOATE CALCULELE pentru lupta la titlu

CFR Cluj a invins cu 3-1 Viitorul si poate deveni matematic campioana Romaniei inca din etapa viitoare.

Totul depinde, in mare masura, de ceea ce se intampla in derby-ul etapei, Universitatea Craiova - FCSB. Daca CFR castiga meciul cu Astra, iar stelistii nu se impun la Craiova, atunci echipa antrenata de Dan Petrescu va cuceri din nou trofeul Ligii 1.

Dupa victoria cu Viitorul, clujenii si-au conservat avansul de 5 puncte pe care il aveau in fata celor de la FCSB. Din play-off-ul Ligii 1 au mai ramas doar 3 etape, astfel ca cea viitoare poate fi si cea decisiva a acestui sezon.

Pe langa avantajul de 5 puncte in clasament, CFR Cluj beneficiaza si de faptul ca, atat FCSB, cat si Craiova, au avut rotunjire in momentul injumatatirii punctelor inainte de play-off.

Astfel, CFR Cluj a avut 27 de puncte, iar FCSB si Craiova 25, respectiv 23, dar dupa rotunjire.

Exista doua variante prin care echipa lui Dan Petrescu pote sa devina campioana.

1. Daca CFR castiga cu Astra, iar FCSB nu bate Craiova. Clujenii ar ajunge, in acest caz, la 47 de puncte, iar FCSB ar ramane cu cel putin 7 puncte in spate in cazul in care face un egla la Craiova.

2. Daca CFR face egal cu Astra, iar Craiova bate FCSB. Clujenii devin campioni si daca obtin doar un punct la Giurgiu, iar Craiova ia cele trei puncte in fata stelistilor. CFR ar ajunge la 45 de puncte, cu 6 mai multe decat FCSB si Craiova (39 puncte) si ar avea avantajul dat de rotunjire la intrarea in play-off.

Si Universitatea Craiova are o lupta importanta de dus in etapa urmatoare. Oltenii raman in lupta la titlu doar daca bat FCSB iar CFR Cluj pierde la Giurgiu. In orice alt caz, Craiova iese din calcule.

In acest moment, CFR are 44 de puncte, FCSB are 39 de puncte, iar Craiova are 36 de puncte.