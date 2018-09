"Inainte eram toti pe acelasi drum!" Declaratii socante ale lui Camora dupa esecul cu Viitorul: "Dumnezeu nu doarme!"

CFR Cluj pierde si in campionat dupa umilinta cu Dudelange din Europa League.

CFR Cluj a fost invinsa de Viitorul cu 2-1 pe finalul partidei. Echipa lui Hagi a reusit sa intoarca rezultatul in 5 minute.

Dupa partida, Camora a explicat infrangerea printr-o ruptura la nivelul echipei, spunand ca el si coechipierii sau nu sunt pe acelasi drum si a raspuns la intrebarile legate de greselile celor din conducere care ar influenta echipa.

"Nu stiu daca problemele vin de sus, nu stiu ce sa mai zic. Credeti ca nu afecteaza jucatorul? Jucatorii sunt deja suparati ca nu s-au calificat in Europa League. Jucatorul e afectat. Noi in loc sa le facem probleme altora, ne facem noua. Inainte eram toti pe acelasi drum. Acum avem numai probleme. Dumnezeu nu doarme. Jucatorii sunt principalii vinovati, ca noi suntem pe teren", a fost declaratia lui Camora dupa meci.

Despre infrangerea pe finalul partidei: "In cinci minute am pierdut, am avut meciul in mana. Nu am ce sa mai spun, cand ai meciul in mana nu putem sa lasam asa totul si sa pierdem jocul. Cu Dudelange nu am avut meciul in mana, azi l-am avut".

Despre presiunea pe care o au dupa eliminarea din Europa League: "Presiune avem tot timpul. Noi suntem campioni, avem sanse sa fim campioni. Anul trecut eram toti pe un drum. Acum avem numai probleme".