CFR CLUJ - VIITORUL 3-1 | Momentul care a distrus toate planurile lui Hagi: "De acolo au venit toate problemele!"

CFR Cluj a intors rezultatul cu Viitorul dupa ce era condusa la pauza cu 1-0, reusind sa castige cu 3-1.

Gica Hagi considera ca primul gol marcat de CFR Cluj prin Camora a decis partida, Viitorul avand o evolutie foarte slaba din acel moment.

"O repriza cum trebuia si repriza a doua a inceput cum trebuia, apoi a venit acel gol si echipa si-a pierdut orientarea in teren. Apoi n-am contat, au venit peste noi, ei au o echipa experimentata si puternica. Pacat ca n-am avut luciditatea dupa acel gol. Si penalty-ul, o greseala sa ataci decisiv in lateral in careu, sunt multe de invatat dupa acest meci.



Dupa ce primesti gol sa iti pierzi toata luciditatea, schimbarile nu au adus mai nimic... Asta e. CFR a aratat ca are putere forta, au pus presiune iar noi am pierdut toata orientarea in teren. Repriza a doua am inceput-o bine, am avut ocazii, de la golul lor au venit toate problemele.



Vom vedea, sunt 3 meciuri, suntem la 6 puncte. Vom vedea. Nu pot eu sa prevad (cine va castiga titlul), felicitari lor (celor de la CFR). Au revenit dupa ce la pauza aveau un rezultat negativ, au aratat ca sunt o echipa puternica" a spus Gica Hagi la Digi Sport.