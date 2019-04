CFR CLUJ - VIITORUL 3-1 | Reactia lui Ianis Hagi dupa o repriza de cosmar pentru Viitorul: "Nu stiu ce s-a intamplat, suntem dezamagiti!"

Viitorul a pierdut la Cluj cu 3-1 in fata CFR-ului si este la 6 puncte sub Craiova.

Ianis Hagi a pus infrangerea pe seama reprizei a doua foarte slaba pentru Viitorul.

"Doua reprize total diferite, in prima repriza am respectat tot ce ni s-a transmis, am reusit si am marcat primul gol. A doua repriza dezamagitoare, ne-am pierdut pozitiile, mereu ne prindeau pe picior gresit. Suntem dezamagiti, ne-am indepartat din nou Craiova.



Incercam sa o luam de la capat si sa producem fotbal si sa castigam meciurile pe care le mai avem. Am pierdut pozitiile in teren, vrei, nu vrei, te retragi, ne-au prins intre linii. Am incercat sa vorbim, dar au venit golurile unul dupa altul.



(despre Cupa) Suntem in finala si ne dorim sa o castigam. Continuam si incercam sa ne indeplinim obiectivul si in play-off, acela de a termina pe locul 3. Avem 2 meciuri acasa, trebuie sa le castigam si apoi e meciul decisiv cu Craiova.



Am mai declarat, cand se va termina campionatul o sa fie momentul potrivit sa vorbesc despre un transfer" a spus Ianis Hagi la Digi Sport.