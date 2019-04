Viitorul critica arbitrajul de la meciul cu CFR: "Nu a fost doar acel penalty!" FAZELE acuzate de echipa lui Hagi

CFR a invins Viitorul cu 3-1 si e aproape campioana.

CFR Cluj devine din nou o campioana contestata. Arbitrul Sebastian Coltescu a fost criticat pentru penalty-ul acordat clujenilor in minutul 66.

Nu e singura faza acuzata de Viitorul prin vocea lui George Ogararu, scouterul clubului.

"Daca Rivaldinho reusea sa faca dubla, nu era diferneta atat de mare la final. Poate chiar castigam. Ce s-a intamplat dupa asta sunt multe imagini si se pot discuta.

Nu a fost doar acel penalty. A mai fost si felul in care a fost calcat Rivaldinho in fata asistentului si s-a ignorat, usurinta cu care am luat galbene. Iar acel penalty in oglinda cu eliminarea lui Achim din meciul Craiovei. Aceeasi faza din intertie, la noi s-a dat penalty, la Achim s-a dat penalty si eliminare. Nu e doar acest lucru, dar e unul dintre ele", a spus George Ogararu la PROX.

Cu trei etape inainte de final, CFR Cluj conduce clasamentul Ligii 1 cu 5 puncte avans. CFR si FCSB se vor intalni in ulima etapa pe National Arena.