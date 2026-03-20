Matei Ilie, în vârstă de 23 de ani, fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate în acest început de an. Pe adresa clubului din Gruia a sosit o ofertă din Rusia, în valoare de 900.000 de euro, de la Krylya Sovetov Samara mai exact.
Rușii s-au lovit de pretențiile financiare ridicate ale patronului Neluțu Varga, care nu a avut de gând să renunțe până în vară la titularul din defensiva echipei sale.
Matei Ilie a fost o piesă importantă la CFR Cluj în acest sezon, reușind să bifeze 35 de partide în toate competițiile și să marcheze trei goluri, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.
Matei Ilie, întors din drum de CFR Cluj. În vară, doritoarele trebuie să ofere peste 2 milioane de euro
Site-urile de specialitate îl evaluează pe fundașul central crescut în Italia, la Padova, la 1,7 milioane de euro, iar plecarea lui Ilie de la CFR Cluj poate fi ”programată” pentru vară, la finalul acestei stagiuni.
Din informațiile Sport.ro, au tot existat întrebări legate de Matei Ilie chiar și după finalul perioadei de transferuri, mai ales că în iarnă CFR Cluj era decisă sută la sută să îl vândă, iar refuzul cedării a fost unul surprinzător chiar și pentru oamenii din conducere, la anunțul lui Neluțu Varga.
Derulând firul evenimentelor, din informațiile Sport.ro omul cu banii de la gruparea din Cluj a dat ordin să fie adus imediat un înlocuitor pentru Matei Ilie, până ca actele cedării fundașului în Rusia să fie semnate.
Așa s-a ajuns la repatrierea lui Marian Huja, fost fotbalist la Petrolul, dar care o perioadă a jucat în Polonia, la Pogon Szczecin, adus să fie titular, de fapt, în centrul defensivei, dar apoi lucrurile s-au întors la 180 de grade în urma deciziei luate în ultimul moment de Neluțu Varga, care a hotărât să îl păstreze pe Ilie.
CFR Cluj vorbește de la alt nivel despre Matei Ilie, dacă ia titlul în Superliga
Site-ul nostru a aflat că Matei Ilie continuă să fie remarcat, iar persoane din jurul clubului din Ardeal sunt chestionate cu privire la situația fundașului, semn că în vară CFR Cluj poate da o nouă lovitură pe piața transferurilor, în dreptul plecărilor, de ordinul milioanelor de euro.
”Vorbim de o sumă cel puțin dublă față de oferta venită în iarnă pe numele său din Rusia”, a spus o sursă Sport.ro despre eventuala plecare a lui Matei Ilie din vară, de la CFR Cluj. Astfel, ardelenii nu vor renunța la fundașul central pentru mai puțin de două milioane de euro, dar e important și cum se va termina acest sezon de Superliga României.
Discuțiile și sumele vor fi altele dacă echipa din Ardeal va lua titlul sau va merge în cupele europene.