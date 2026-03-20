Matei Ilie, în vârstă de 23 de ani, fundașul central al celor de la CFR Cluj, a primit o ofertă importantă din străinătate în acest început de an. Pe adresa clubului din Gruia a sosit o ofertă din Rusia, în valoare de 900.000 de euro, de la Krylya Sovetov Samara mai exact.

Rușii s-au lovit de pretențiile financiare ridicate ale patronului Neluțu Varga, care nu a avut de gând să renunțe până în vară la titularul din defensiva echipei sale.

Matei Ilie a fost o piesă importantă la CFR Cluj în acest sezon, reușind să bifeze 35 de partide în toate competițiile și să marcheze trei goluri, cifră la care se adaugă și trei pase decisive.

Matei Ilie, întors din drum de CFR Cluj. În vară, doritoarele trebuie să ofere peste 2 milioane de euro

Site-urile de specialitate îl evaluează pe fundașul central crescut în Italia, la Padova, la 1,7 milioane de euro, iar plecarea lui Ilie de la CFR Cluj poate fi ”programată” pentru vară, la finalul acestei stagiuni.