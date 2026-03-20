Echipa naţională U19 a României, formată din jucători născuţi în anul 2007 şi pregătită de Adrian Dulcea, va juca, în perioada 25-31 martie, cele 3 partide din Turul de Elită pentru calificarea la Campionatul European U19 din 2026 ce va avea loc în Ţara Galilor, informează FRF.ro.

Mini-turneul de calificare va avea loc în România, iar adversarele tricolorilor noştri vor fi Irlanda de Nord, Kazahstan şi Ucraina.

Programul meciurilor:

25 martie – Kazahstan U19 – România U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

28 martie – România U19 – Irlanda de Nord U19, ora 16:30, Stadion Clinceni, Clinceni

31 martie – România U19 – Ucraina U19, ora 17:00, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari

Doar câştigătoarea grupei se va califica la turneul final organizat în Ţara Galilor, în oraşele Wrexham, Bangor, Caernarfon şi Denbigh, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026.

Jucătorii pregătiţi de Adrian Dulcea au ajuns în Turul de Elită, ultima fază preliminară înainte de UEFA EURO U19, după un parcurs aproape perfect în runda preliminară.

Rezultatele înregistrate:

12 noiembrie 2025 – România U19 4-1 Andorra U19 (Mihai Toma 47′, Troy Tomşa 58′, 62′, Ştefan Senciuc 83′);

15 noiembrie 2025 – România U19 1-1 Finlanda U19 (Florin Gaşpăr 21′);

18 noiembrie 2025 – Islanda U19 0-3 România U19 (Troy Tomşa 18′, Alexandru Stoian 34′, Mihai Toma 64′).

Lotul ales de Adrian Dulcea pentru meciurile din Turul de Elită

Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcăşan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);

Fundaşi: Florin Gaşpăr (CSM Reşiţa), Ştefan Senciuc (ASA Tg. Mureş), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareş Fotin (Farul Constanţa), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereş (Sepsi OSK);

Mijlocaşi: Robert Necşulescu (Chindia Târgovişte), Ianis Doană (Steaua Bucureşti), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeş), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereş (Las Rozas / Spania), Mihai Boşneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);

Atacanţi: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanţa).