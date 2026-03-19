Ofertă de la Arsenal Londra pentru atacantul lui CFR Cluj!
Un episod puțin cunoscut din fotbalul românesc a fost dezvăluit de Sorin Cârțu. 

arsenal londraLacina TraoreCFR ClujArsene WengerSorin Cartu
Fostul antrenor a povestit că Arsenal a fost foarte aproape să transfere un atacant de la CFR Cluj în urmă cu aproximativ 15 ani.

Este vorba despre ivorianul Lacina Traore. Mutarea ar fi trebuit să se realizeze în jurul anului 2010, într-o perioadă în care londonezii căutau un atacant cu profil similar cu cel al lui Emmanuel Adebayor, transferat atunci la Manchester City.

Potrivit lui Cârțu, Traore se potrivea perfect cu stilul dorit de antrenorul de atunci al lui Arsenal, Arsene Wenger.

„Puțină lume știe, el chiar a fost aproape de un transfer la Arsenal. Prin 2010, parcă. Wenger îl vânduse pe Adebayor și căuta un înlocuitor cu calități asemănătoare”, a declarat Cârțu pentru iAMsport.

De ce a picat transferul

Deși discuțiile au fost avansate, mutarea nu s-a mai concretizat. Principalul obstacol ar fi fost obținerea permisului de muncă în Anglia, o condiție strictă la acea vreme pentru jucătorii din afara Uniunii Europene.

„Nu mai știu exact de ce nu s-a făcut mutarea, se vorbea atunci că au fost probleme cu obținerea permisului de muncă”, a mai explicat Cârțu.

Atacantul ivorian a ajuns la CFR Cluj în 2008 și a evoluat trei sezoane în Gruia. În 2011 a fost cumpărat de Krasnodar pentru aproximativ 6 milioane de euro, iar un an mai târziu a ajuns la Anzhi Makhachkala pentru 18 milioane de euro.

În anul 2014 a semnat cu AS Monaco, iar în același an a ajuns totuși în Premier League, sub formă de împrumut, la Everton. Ivorianul și-a încheiat cariera în 2022, la vârsta de 32 de ani.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României
ARTICOLE PE SUBIECT
A prins curaj după meciul cu FCSB și vrea să mai facă o victimă în play-out: ”Obligați să câștigăm”
A prins curaj după meciul cu FCSB și vrea să mai facă o victimă în play-out: ”Obligați să câștigăm”
Pronosticul lui Dorinel Munteanu înainte de Turcia - România: „Din punctul meu de vedere”
Pronosticul lui Dorinel Munteanu înainte de Turcia - România: „Din punctul meu de vedere”
Lovitură de 145.000.000€! Footmercato face marele anunț
Lovitură de 145.000.000€! Footmercato face marele anunț
ULTIMELE STIRI
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Conference League | Răzvan Marin și Racovițan se luptă ACUM pentru sferturi! Andrei Rațiu, de la ora 22:00
Conference League | Răzvan Marin și Racovițan se luptă ACUM pentru sferturi! Andrei Rațiu, de la ora 22:00
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Reacția lui Szoboszlai după declarațiile lui Steven Gerrard
Reacția lui Szoboszlai după declarațiile lui Steven Gerrard
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Surpriza pregătită de Mircea Lucescu! Un atacant din play-out, convocat la națională

Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede

Accidentare horror la Liverpool - Galatasaray: operat de urgență după o fază cum rar se vede

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet

Se știu sferturile de finală din Champions League! Tabloul complet

Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor

Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi



Recomandarile redactiei
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin: ”Un lucru e clar”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
ACUM: Dinamo - Universitatea Craiova 0-0 | Ocazie uriașă pentru ”câini”
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Real Madrid, aproape să dea lovitura: 81 de milioane de euro!
Ionuț Radu, titular în Lyon - Celta Vigo 0-0 ACUM. Cartonaș roșu! Alte două partide din Europa League se joacă
Ionuț Radu, titular în Lyon - Celta Vigo 0-0 ACUM. Cartonaș roșu! Alte două partide din Europa League se joacă
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi
Alte subiecte de interes
"Mulțumesc, Arsenal!". Mesajul dureros postat de Cătălin Cîrjan după despărțirea de "tunari"
"Mulțumesc, Arsenal!". Mesajul dureros postat de Cătălin Cîrjan după despărțirea de "tunari"
„Discursul lui Napoleon.” Ce le-a transmis Arteta fanilor Arsenal după ce a ratat titlul pentru al doilea an la rând
„Discursul lui Napoleon.” Ce le-a transmis Arteta fanilor Arsenal după ce a ratat titlul pentru al doilea an la rând
Ce-a fost și ce-a ajuns! Lacina Traore a retrogradat în liga a treia
Ce-a fost și ce-a ajuns! Lacina Traore a retrogradat în liga a treia
S-a dus entuziasmul! Fostul jucator al lui CFR Cluj a fost DAT AFARA de la club! Semnase cu doar jumatate de an in urma
S-a dus entuziasmul! Fostul jucator al lui CFR Cluj a fost DAT AFARA de la club! Semnase cu doar jumatate de an in urma
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

stirileprotv Topul scumpirilor la pompă în UE în ultimele zile. Poziția neașteptată a României

