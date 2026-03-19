Ofertă de la Arsenal Londra pentru atacantul lui CFR Cluj!

Fostul antrenor a povestit că Arsenal a fost foarte aproape să transfere un atacant de la CFR Cluj în urmă cu aproximativ 15 ani.
Este vorba despre ivorianul Lacina Traore. Mutarea ar fi trebuit să se realizeze în jurul anului 2010, într-o perioadă în care londonezii căutau un atacant cu profil similar cu cel al lui Emmanuel Adebayor, transferat atunci la Manchester City.
Potrivit lui Cârțu, Traore se potrivea perfect cu stilul dorit de antrenorul de atunci al lui Arsenal, Arsene Wenger.
„Puțină lume știe, el chiar a fost aproape de un transfer la Arsenal. Prin 2010, parcă. Wenger îl vânduse pe Adebayor și căuta un înlocuitor cu calități asemănătoare”, a declarat Cârțu pentru iAMsport.
De ce a picat transferul
Deși discuțiile au fost avansate, mutarea nu s-a mai concretizat. Principalul obstacol ar fi fost obținerea permisului de muncă în Anglia, o condiție strictă la acea vreme pentru jucătorii din afara Uniunii Europene.
„Nu mai știu exact de ce nu s-a făcut mutarea, se vorbea atunci că au fost probleme cu obținerea permisului de muncă”, a mai explicat Cârțu.
Atacantul ivorian a ajuns la CFR Cluj în 2008 și a evoluat trei sezoane în Gruia. În 2011 a fost cumpărat de Krasnodar pentru aproximativ 6 milioane de euro, iar un an mai târziu a ajuns la Anzhi Makhachkala pentru 18 milioane de euro.
În anul 2014 a semnat cu AS Monaco, iar în același an a ajuns totuși în Premier League, sub formă de împrumut, la Everton. Ivorianul și-a încheiat cariera în 2022, la vârsta de 32 de ani.