Ofertă de la Arsenal Londra pentru atacantul lui CFR Cluj!

Fostul antrenor a povestit că Arsenal a fost foarte aproape să transfere un atacant de la CFR Cluj în urmă cu aproximativ 15 ani.

Este vorba despre ivorianul Lacina Traore. Mutarea ar fi trebuit să se realizeze în jurul anului 2010, într-o perioadă în care londonezii căutau un atacant cu profil similar cu cel al lui Emmanuel Adebayor, transferat atunci la Manchester City.

Potrivit lui Cârțu, Traore se potrivea perfect cu stilul dorit de antrenorul de atunci al lui Arsenal, Arsene Wenger.

„Puțină lume știe, el chiar a fost aproape de un transfer la Arsenal. Prin 2010, parcă. Wenger îl vânduse pe Adebayor și căuta un înlocuitor cu calități asemănătoare”, a declarat Cârțu pentru iAMsport.