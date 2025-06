Tricolorii au arătat mai mult curaj în repriza a doua și au ratat șansa egalării înainte de pauză, când Louis Munteanu a irosit un penalty.



Matei Ilie: „Am fi putut egala”



La finalul partidei, Matei Ilie a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Fundașul a recunoscut că înfrângerea a fost dureroasă, dar echipa trebuie să meargă înainte cu încredere.



„A fost un meci greu. Am ratat un penalty, ce mai putem spune? Oricine poate greși. Nu este vina lui Louis sau a altcuiva. Nu trebuie să ne bazăm doar pe el. Oricine poate rata.

Am fi putut egala, cu puțin noroc, dar mai avem două meciuri și asta ne liniștește, pentru că mai putem acumula puncte.

Spania a avut un meci greu cu Slovacia, deci nu văd de ce nu ar avea unul la fel de greu cu noi.

Încă nu vreau să vorbesc la cald. Mâine vom face o analiză detaliată. A fost un moment emoționant pentru mine – de fiecare dată când îmi cântă imnul, mi se face pielea de găină. E ceva ce am visat toată viața. Întreaga atmosferă creată în jurul nostru este foarte frumoasă.

Acest meci ne trezește puțin la realitate; trebuie să dăm mai mult. În ultimele 20-30 de minute chiar am pus probleme adversarilor. Dacă am avea mai mult curaj, sunt sigur că am putea realiza mai multe.

Acest moment ne-a tras puțin în jos, dar trebuie să fim mai curajoși. Aceste echipe – Franța, Spania, Slovacia – sunt de același nivel. Fără să marcăm, nu putem realiza nimic. Eu sunt încrezător și voi fi mereu în acest grup și în capacitatea noastră.

Totul este complet diferit aici: atenția mediatică, familia... Familia mea a fost prezentă la acest meci, iar să reprezinți o țară întreagă te face să te simți mândru. Nu ai voie să dai greș,” a declarat Matei Ilie la finalul meciului.



România se află într-o grupă dificilă, alături de Italia, Spania și Slovacia. Urmează meciuri decisive pentru tricolorii mici, care mai au două șanse de a obține calificarea în fazele eliminatorii.



Turneul se vede în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO. Cele mai tari goluri, faze și rezumate pot fi vizionate pe site-ul www.sport.ro!