LIVE TEXT CFR Cluj - Rapid, de la ora 21:45 în play-off! Capitolul la care ies în evidență ambele candidate la titlu

CFR Cluj - Rapid, de la ora 21:45 în play-off! Capitolul la care ies în evidență ambele candidate la titlu Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre CFR Cluj și Rapid, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
cfr cluj rapidCFR ClujRapidDaniel Pancuplay-off Superliga
Din articol

CFR Cluj - Rapid

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:45, CFR Cluj și Rapid se întâlnesc în etapa a doua din play-off-ul Superligii.

Arbitru va fi Sebastian Colțescu.

”Specialistele primei jumătăți de oră”, scrie LPF pe site-ul oficial despre cele două candidate la titlu.

Asta pentru că se întâlnesc echipele cu cele mai multe goluri marcate în primele 30 de minute, fiecare câte 17.

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 12 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și opt victorii.

Giuleștenii au câștigat opt dintre cele 15 deplasări din ediția actuală, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

15 goluri a înscris Rapid din faze fixe, dintre care opt în urma unor cornere.

CFR Cluj a înscris de fiecare dată în precedentele 13 etape, interval în care a strâns cinci meciuri fără gol încasat.

42 de jucători au utilizat clujenii în campionatul actual, cei mai mulți dintre toate competitoarele. De partea cealaltă, Rapid s-a bazat pe 33 de fotbaliști, Alexandru Dobre fiind singurul care a bifat prezențe în fiecare meci.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 18 ori s-au impus clujenii, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu CFR gazdă: 26 jocuri - 12 victorii CFR - 8 remize - 6 succese Rapid.

Rapid - CFR Cluj s-a terminat... 12-2 în 1949

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti - Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu - dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti - CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular" fiind unul sugestiv: „ N'AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ...". Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe locul al doilea, în timp ce CFR lua drumul ligii secinde, de unde avea să revină în 1969.

Daniel Pancu, legendă la Rapid, acum antrenor la CFR

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 23 noiembrie 2025, CFR Cluj - Rapid 3-0.

Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999. Info: LPF

Clasamentul play-off-ului din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!