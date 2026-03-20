Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puțin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu din minutul 45+6. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2, din pasa decisivă livrată de Baiaram.
Ianis Tarbă, afirmație îndrăzneață despre Dinamo
La flash-interviuri, Ianis Tarbă (19 ani) a susținut că Dinamo este cea mai bună echipă din play-off, chiar dacă ocupă poziția a șasea, ultima din grupa pentru campionat, iar „câinii” au ajuns la a cincea înfrângere consecutivă în primul eșalon.
„Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că putem să câștigăm și campionatul. Avem o perioadă mai proastă, dar ne vom da un reset și vom fi altă echipă.
Eu cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, doar că rezultatele din ultimul timp nu au fost cele pe care le-am vrut.
Este frustrant, dar am fost cu mult peste ei, nouă ne-a lipsit golul și vom încerca să lucrăm mai mult. Cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta a fost”, a declarat Ianis Tarbă, la finalul partidei.
Componenţa echipelor
- Dinamo: Epassy - Sivis (Ikoko - 55'), Boateng, Stoinov, Opruţ (Tarba - 74')- Gnahore (Caragea - 80'), Mărginean (Pop - 56'), Cîrjan - Musi (Mazilu - 56'), Soro, Armstrong. Antrenor: Zeljko Kopic
- Universitatea Craiova: Isenko (Popescu - 46')- Romanchuk, Screciu, Rus - Mora, Matei, Mekvabishvili, Băluţă (Cicâldău - 62'), Bancu - Baiaram (Ştefan - 46'), Etim (Teles - 69'). Antrenor: Filipe Coelho
- Cartonaşe galbene: Boateng (44'), Gnohere (45'), Mazilu (45'), Sivis (53'), Pop (82'), Ikoko (83') / Creţu (44'), Băluţă (58), Rus (83), Teles (83)
- Cartonaş roşu: Bancu (45+6')
- Meciul a fost arbitrat de Horaţiu Feşnic