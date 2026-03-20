Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puțin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu din minutul 45+6. Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2, din pasa decisivă livrată de Baiaram.

Ianis Tarbă, afirmație îndrăzneață despre Dinamo

La flash-interviuri, Ianis Tarbă (19 ani) a susținut că Dinamo este cea mai bună echipă din play-off, chiar dacă ocupă poziția a șasea, ultima din grupa pentru campionat, iar „câinii” au ajuns la a cincea înfrângere consecutivă în primul eșalon.

„Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că putem să câștigăm și campionatul. Avem o perioadă mai proastă, dar ne vom da un reset și vom fi altă echipă.

Eu cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, doar că rezultatele din ultimul timp nu au fost cele pe care le-am vrut.

Este frustrant, dar am fost cu mult peste ei, nouă ne-a lipsit golul și vom încerca să lucrăm mai mult. Cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta a fost”, a declarat Ianis Tarbă, la finalul partidei.

