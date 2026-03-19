CFR Cluj a pătruns miraculos în play-off după ce a avut un start extrem de slab de campionat. În prima etapă, ardelenii au pierdut în fața lui ”U”, pe ”Cluj-Arena”, scor 1-2.

Daniel Pancu, uluit: ”Nu știu dacă a mai existat vreodată situația asta”

Pentru CFR urmează meciul cu Rapid din Gruia, de pe ”Constantin Rădulescu”, iar Daniel Pancu a explicat că niciodată nu a mai existat un play-off atât de disputat, în contextul în care toate echipele au șanse la titlu.

”Ne cunoaștem foarte bine, e a treia oară când ne întâlnim. De atunci, doar Moruțan a mai avansat în pregătire, în rest nimic altceva. În acest play-off poți termina pe locul 6 cum poți termina pe locul 1, nu știu dacă a existat vreodată situația asta.

Cu siguranță, în iarnă au plecat unii jucători pentru că trebuia să ne ajute din punct de vedere financiar. Aici mă refer la Munteanu, Emerllahu, Hindrich. Au mai plecat 5-6 jucători care dăunau atmosferei, care erau prea bine plătiți și nu se antrenau la capacitate maximă. Alibek a fost un transfer bun, ne-a ajutat foarte mult.

Atmosfera e foarte bună acum, avem un președinte care a trăit perioada de glorie a CFR-ului. Atmosfera a fost lucrul de la care am plecat.

Au plecat jucători care nu ajutau și consumau foarte mult din punct de vedere financiar. Acum s-a creat un grup unit, ne-am organizat foarte bine. Am avut parte de seria asta fantastică, eu acum câteva zile am realizat că dacă am fi pierdut un singur meci din seria de 11 victorii era posibil să nu ajungem în play-off.

Până acum nu m-am văzut cu patronul. Cred că a fost la un singur meci, a fost într-o zi la Cluj, dar nu m-am văzut cu el. Iarăși revin la cultura clubului, aici întotdeauna s-au primit banii, chiar dacă au fost ușoare întârzieri.

Toate echipele din play-off se cunosc foarte bine între ele, trebuie să intri focusat și să greșești cât mai puțin. Cu U Cluj am pierdut la ultima fază după ce cu 10 secunde am avut posibilitatea de a avea un contraatac foarte bun care ne-ar fi putut aduce victoria”, a spus Pancu la Digi Sport.

Rapid, ”U”, Universitatea Craiova, FC Argeș, CFR Cluj și Dinamo sunt cluburile care au obținut accederea în play-off-ul Superligii României. Campioana FCSB va fi în play-out.