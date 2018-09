CFR CLUJ - FCSB, ASTAZI 21.00 | Omul care a ghicit rezultatul Romaniei cu Serbia pariaza pe o noua nebunie: "Va da 2 goluri diseara! E un varf autentic!"

Vezi cine crede ca va castiga duelul dintre Tucudean si Gnohere.

Fostul arbitru si finantator al celor de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, pariaza pe George Tucudean la derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB care va avea loc in aceasta seara de la ora 21.00. Porumboiu a mizat pe atacantul CFR-ului si in UEFA Nations League.

"Mai tineti minte ultima discutie pe care am avut-o inainte de partida cu Serbia? Am spus ca nu vom pierde si ca va marca Tucudean. Nu joc la pariuri, nu stiu, n-am jucat in viata mea. Castigam bani multi daca puneam mai ales inainte cand erau acele aranjamente, acele meciuri la care rezultatul se stia dinainte sa fie jucate.



Tucudean va marca doua goluri in aceasta seara. Tucudean este fotbalistul meu preferat din tot fotbalul romanesc, este un varf autentic si eu sunt ferm convins ca nu se va opri aici. Un merit deosebit ii revine lui Hagi, asa cum ii revine un merit si pentru calificarea nationalei de tineret.



Cred ca am fost dintre cei inversunati impotriva lui Razvan Burleanu si trebuie sa fim corecti si sa spunem ca rezultatul care va fi calificarea la Campionatul European de Tineret ii revine un merit si lui si actualei conduceri. Regula aceea Under 21 care a fost impusa da rezultate si creeaza jucatori.



Nu spun care va fi rezultatul, cu siguranta va da Tucudean 2 goluri, poate CFR sa piarda si cu 3-2, nu spun scorul" a spus Adrian Porumboiu la Ora Exacta in Sport de la Pro X.

Adrian Porumboiu a vorbit si despre cele 4 penalty-uri acordate la partida dintre Gaz Metan si Craiova, scor final 3-2: "A fost spectacol intr-un cuvant, golurile multe aduc oamenii pe stadion, asta place celor care privesc la televizor.



Din partea mea au arbitrat asa cum stiu sa arbitreze. Sunt greseli pe care le incadrezi la greseli omenesti. Am vazut dimineata fazele de la Medias. Chivulete nu cred ca a avut nimic impus, nu i-a dat nimeni nicio tema, nu i-a dat nimeni niciun fel de directie. Nu vreau sa-l cautionez pe Chivulete, din punctul meu de vedere o singura eroare i se poate imputa, cartonasul rosu acordat fundasului de la Craiova, mi s-a parut o sanctiune dura.



Eu simt acum ca arbitrii nu mai au tema de la Federatie, nu mai au tema de la Presedintele Federatiei, nu se mai implica Liga. Nu mai vad acele mizerii care se faceau si care au vaduvit Vasluiul de 2 campionate" a mai spus Porumboiu.