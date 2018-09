ASTA ar fi BOMBA anului in Liga 1: Petrescu inapoi la CFR?! Prima reactie OFICIALA a lui Muresan

Apele sunt tulburi la Cluj dupa plecarea lui Dan Petrescu, iar clujenii il vor inapoi la echipa.

Iuliu Muresan il regreta pe Dan Petrescu! Antrenorul care a adus titlul in Gruia este acum in China, dar lucrurile nu merg asa cum si-ar dori. Goizhou Henfeng e ultima in China, iar Dan Petrescu va pleca la finalul sezonului daca echipa retrogradeaza.

"100%, fara ezitare l-am lua pe Petrescu, dar nu stiu daca vine el. Petrescu s-a descurcat foarte bine cu baietii. El avea o relatie excelenta cu vestiarul, se ocupa de toate", a spus Iuliu Muresan la Digisport.

Postul lui Conceicao este in pericol daca pierde cu FCSB. Acesta ar fi al doilea antrenor demis in acest sezon de CFR, dupa Edi Iordanescu. Clujenii se afla pe locul 2 in campionat la doua puncte de liderul FCSB.

CFR - FCSB este cel mai important meci din etapa cu numarul 8 a Ligii 1 si se joaca duminica de la ora 21:00 la Cluj.