CFR CLUJ - FCSB LIVE, ASTAZI 21.00 | Dica l-a ales pe inlocuitorul lui Pintilii, Man si Teixeira vor fi rezerve! Echipele probabile la derby

CFR Cluj - FCSB este derby-ul etapei a 8-a din Liga 1 intre formatiile care s-au luptat sezonul trecut pentru titlu si eram si acum pe primele 2 pozitii inainte de startul etapei. Ambele echipe au fost eliminate din play-off-ul Europa League, insa presiunea este mai mare la CFR Cluj.

Campioana Romaniei are 3 infrangeri si un egal in ultimele 4 partide si are 6 goluri primite in primele 8 etape dupa ce a primit 13 in tot sezonul regulat in stagiunea precedenta. In schimb, FCSB are un un start de sezon extraordinar pe plan ofensiv - exceptand partida cu Astra din prima etapa, echipa lui Nicolae Dica a marcat mereu cel putin 2 goluri!

In sezonul precedent, toate cele 4 partide dintre CFR Cluj au avut acelasi scenariu - CFR a deschis scorul, FCSB a egalat, scor final 1-1.

Conceicao: "Trebuie sa marcam!"

"E adevarat ca daca vom invinge vom fi din nou pe primul loc, sper ca nu se va repeta situatia din sezonul trecut. FCSB e o echipa cu 2-3 solutii pe fiecare post, in timp ce la noi continua procesul de recuperare. Din punct de vedere ofensiv au o calitate uriasa, dar vom incerca sa nu repetam greselile pe care le-am facut in ultimele jocuri. Important pentru mine este sa marcam, nu ma priveste ce jucatori lipsesc de la echipa adversa" a spus Toni Conceicao in conferinta de presa.

Dica: "Nu se decide campioana la acest meci"

"Intalnim campioana Romaniei, o echipa foarte buna, cu jucatori cu experienta. Chiar daca si ei au ratat calificarea in grupele Europa League, sunt o echipa foarte buna si ne asteapta o partida foarte grea. Avem 2 puncte avans fata de CFR Cluj, important este ca maine seara sa facem o partida buna si sa castigam cele 3 puncte.



Eu sper sa reusim maine seara sa castigam, sa deschidem noi scorul pentru ca in cele 4 partide pe care le-am avut cu cei de la CFR Cluj (in sezonul trecut) ei au fost cei care au deschis mereu scorul. Consider ca intotdeuna cand un antrenor sta mai mult pe banca la o echipa, acesta este un lucru pozitiv pentru jucatori si pentru club.



Este un derby. Anul trecut ne-am luptat cu ei pentru castigarea campionatului, in ultimele etape mai eram doar noi doua pentru ca celelalte echipe nu mai aveau sanse. Nu se decide maine seara castigatoarea campionatului. Mi-as dori ca Bizonul sa fie cel care decide derby-ul. Tucudean este un atacant bun, are evolutii foarte bune in ultima perioada. Si la echipa nationala a reusit sa marcheze, este un jucator foarte important pentru CFR Cluj. Daca ei au multi jucatori buni, Omrani, Culio" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa.

Nicolae Dica a ales sa-l foloseasca pe Dragos Nedelcu pentru derby pe postul de inchizator dupa accidentarea lui Mihai Pintilii, cel care nu va mai juca in 2018 dupa ce a iesit de pe teren accidentat in partida cu Muntenegru.

Radu Petrescu e arbitrul de la derby

Derby-ul primei parti a campionatului intre marile favorite la castigarea titlului are loc duminica seara la Cluj. Campioana CFR Cluj o intalneste pe propriul teren pe FCSB iar cele 2 echipe se afla si in acest moment in fruntea Ligii 1! Cine va castiga derby-ul, va incheia etapa pe primul loc!

Daca in trecut au existat multe discutii legate de arbitraj inainte de duelul direct, de data aceasta oficialii celor doua cluburi nu au mai pus presiune. Iar CCA il trimite pe Radu Petrescu pentru partida de duminica seara.

Radu Petrescu i-a arbitrat pe cei de la CFR Cluj in 13 partide pana acum, CFR reusind sa castige 6 dintre ele si sa obtina 2 egaluri. FCSB sta mai bine la acest capitol - cu Radu Petrescu, echipa lui Dica a castigat 8 meciuri si a obtinut 8 egaluri in cele 20 de partide. Atat CFR, cat si FCSB au mai fost arbitrate o data in acest sezon de Radu Petrescu - CFR la victoria cu 3-1 cu Dinamo, in timp ce FCSB la victoria cu 4-0 in fata lui Poli Iasi.

Revine Dan Petrescu?

Iuliu Muresan il regreta pe Dan Petrescu! Antrenorul care a adus titlul in Gruia este acum in China, dar lucrurile nu merg asa cum si-ar dori. Goizhou Henfeng e ultima in China, iar Dan Petrescu va pleca la finalul sezonului daca echipa retrogradeaza.

"100%, fara ezitare l-am lua pe Petrescu, dar nu stiu daca vine el. Petrescu s-a descurcat foarte bine cu baietii. El avea o relatie excelenta cu vestiarul, se ocupa de toate", a spus Iuliu Muresan.

Echipele probabile:



CFR Cluj:

Collado - Manea, Vinicius, Lang, Camora - Djokovici, Morales, Culios - Ionita, Tucudean, Omrani

FCSB:

Balgradean - Benzar, Planici, Balasa, Stan - Nedelcu, Filip - Roman, Tanase, Coman - Gnohere