CFR CLUJ - FCSB | E noul capitan al echipei si vrea sa inscrie cu campioana! Planici: "Sper sa-i batem! Va fi foarte dificil!" Ce spune despre absenta lui Pintilii

Bogdan Planici a vorbit si despre duelul dintre Serbia si Romania din UEFA Nations League.

Noul capitan al FCSB-ului, Bogdan Planici, a fost prezent la conferinta de presa de dinaintea partidei cu CFR Cluj din etapa a 8-a a Ligii 1.

"Am avut mult timp sa ne pregatim pentru acest meci, e un derby. Au castigat titlul in sezonul trecut si trebuie sa jucam foarte serios si foarte bine ca sa-i batem pe terenul lor. Va fi foarte dificil si speram ca de data asta sa-i batem, sa nu mai fie 1-1.



Cred ca nivelul de concentrare va face diferenta. Sunt 2 echipe similare si cred ca acesta va fi factorul decisiv. Mi-ar placea sa inscriu, sper insa sa castigam, cine inscrie nu conteaza. Nu pot sa spun cine e favorita, sezonul trecut nu au castigat pe terenul lor, noi nu am castigat pe terenul nostru. Va fi echilibrat.



Pintilii e foarte important pentru noi, e cel mai experimentat de la FCSB si e unul dintre cei mai buni jucatori din Liga 1. Avem insa jucatori buni pe acea pozitie si sper ca va fi la fel. CFR are cativa jucatori periculosi, in atac sunt Omrani si Tucudean, foarte periculosi si buni impreuna, ei sunt cei mai periculosi. Insa au multi jucatori buni" a spus Bogdan Planici in conferinta de presa.

Fundasul FCSB-ului a vorbit si despre duelul dintre Serbia si Romania din UEFA Nations League! "Romania a obtinut un rezultat foarte bun la Belgrad. Serbia a fost mai buna in prima repriza, nu stiu ce s-a intamplat dupa pauza. Ma asteptam ca Serbia sa castige, dar Romania are jucatori foarte buni si au obtinut un punct care cred ca va fi foarte important pentru aceasta grupa.

Mi-ar placea sa ajung la echipa nationala, este visul fiecarui jucator. Sper sa fiu urmarit si sper sa fiu chemat" a mai spus Planici.

"Este o responsabilitate foarte mare (sa fie capitanul echipei), eu voi juca insa la fel ca intotdeauna, voi da 100%. Nu as vrea sa vorbesc despre discutia cu domnul Becali in public, vorbim despre asta in vestiar si atat" a mai spus Planici.