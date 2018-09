CFR CLUJ - FCSB, ASTAZI 21.00 | "Daca joaca el, bate FCSB!" Pariul facut inainte de derby-ul favoritelor la titlu

Eliminate din Europa, CFR si FCSB se lupta din nou pentru suprematie in Liga 1.

Derby-ul principalelor favorite la castigarea campionatului, CFR Cluj - FCSB, are loc in aceasta seara de la ora 21.00. Iar unul dintre pariurile facute inainte de meci este al lui Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani. Acesta l-a laudat pe Olimpiu Morutan, cumparat de FCSB de la Botosani.

Iftime a fost impresionat de progresul lui Morutan, cel care a revenit pe teren pentru FCSB la partida din etapa trecuta cu Botosani, incheiata cu scorul de 2-2.



"Bate FCSB, daca joaca Morutan. Eu cred in Morutan. In meciul cu noi s-a vazut cand a intrat. E fotbalist. In Romania, la frica pe care o au arbitrii... iti da 11 metri de nu te vezi. El stie sa intre cu mingea in careu si la fiecare atingere poate sa fie 11 metri. intr-un fotbal serios nu e asa. E un fotbalist bun, dar poate sunt subiectiv" a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.