CFR Cluj - FCSB | Dica vrea sa-l demita pe Conceicao: "Nu ma intereseaza ce se intampla la CFR!" Ce spune despre absenta lui Pintilii si ce alt jucator rateaza derby-ul

Dica vrea sa opreasca seria de meciuri incheiate la egalitate intre CFR Cluj si FCSB.

Nicolae Dica a vorbit la conferinta de presa de dinaintea derby-ului cu CFR Cluj de duminica seara.

"Intalnim campioana Romaniei, o echipa foarte buna, cu jucatori cu experienta. Chiar daca si ei au ratat calificarea in grupele Europa League, sunt o echipa foarte buna si ne asteapta o partida foarte grea. Avem 2 puncte avans fata de CFR Cluj, important este ca maine seara sa facem o partida buna si sa castigam cele 3 puncte.



Eu sper sa reusim maine seara sa castigam, sa deschidem noi scorul pentru ca in cele 4 partide pe care le-am avut cu cei de la CFR Cluj (in sezonul trecut) ei au fost cei care au deschis mereu scorul. Consider ca intotdeuna cand un antrenor sta mai mult pe banca la o echipa, acesta este un lucru pozitiv pentru jucatori si pentru club.



Este un derby. Anul trecut ne-am luptat cu ei pentru castigarea campionatului, in ultimele etape mai eram doar noi doua pentru ca celelalte echipe nu mai aveau sanse. Nu se decide maine seara castigatoarea campionatului. Mi-as dori ca Bizonul sa fie cel care decide derby-ul. Tucudean este un atacant bun, are evolutii foarte bune in ultima perioada. Si la echipa nationala a reusit sa marcheze, este un jucator foarte important pentru CFR Cluj. Daca ei au multi jucatori buni, Omrani, Culio" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa.

Despre posibila demitere a lui Conceicao: "Eu imi doresc sa castigam noi, nu ma intereseaza ce se intampla la CFR Cluj sau la celelalte formatii".

Despre jucatorii veniti de la nationala: "Sunt cu moral bun, mai ales cei de la tineret pentru ca au reusit cele 2 victorii cu Portugalia si Bosnia. Sunt cu un moral bun. Cei de la tineret au venit mai tarziu, au fost putin obositi pentru ca au avut cele 2 meciuri foarte grele si cu presiune mare, dar acum sunt ok".

Despre accidentarea lui Pintilii: "Este un jucator foarte important pentru noi, cu mare experienta. Din pacate s-a accidentat la echipa nationala, va lipsi o perioada mai lunga. Dar jucatorul care va intra in locul lui trebuie sa joace foarte bine si sa nu se simta absenta lui Pinti. Suntem alaturi de el, ne dorim sa-si revina cat mai rapid".

Despre alte accidentari: "Marko Momcilovici deocamdata inca nu s-a refacut"