Fostul star de la CFR Cluj face furori în presa internațională: „Și-a pierdut complet mințile!”

Tottenham are doar două puncte după primele patru etape din Premier League și ocupă locul 17. Spurs nu au marcat niciun gol în campionat, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Francezii titrează: „Și-a pierdut complet mințile!”

Foot Mercato a reacționat dur după meciul cu Everton. „Roberto De Zerbi și-a pierdut complet mințile!”, a titrat publicația franceză.

Jurnaliștii au pus accent pe declarația antrenorului după al doilea 0-0 consecutiv. „În Italia, cu două meciuri consecutive fără gol primit, aș fi cel mai bun antrenor din lume. Nu? Ce ar scrie Gazzetta dello Sport? Două meciuri fără gol primit”, a spus De Zerbi.

De Zerbi a mai fost criticat după o fază în care a avut o discuție tensionată cu Mathys Tel, introdus în minutul 63. Antrenorul a explicat ulterior că i-a cerut atacantului să rămână calm și să nu-și piardă încrederea. VEZI VIDEO MAI JOS