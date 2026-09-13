Fostul star de la CFR Cluj face furori în presa internațională: „Și-a pierdut complet mințile!”

Fostul star de la CFR Cluj face furori în presa internațională: „Și-a pierdut complet mințile!” Premier League
SPORT.RO
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Roberto De Zerbi trece printr-un început dificil la Tottenham, iar declarațiile italianului după remiza cu Everton, scor 0-0, au stârnit reacții în presa internațională.

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Roberto de ZerbiTottenham
Din articol

Tottenham are doar două puncte după primele patru etape din Premier League și ocupă locul 17. Spurs nu au marcat niciun gol în campionat, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Francezii titrează: „Și-a pierdut complet mințile!”

Foot Mercato a reacționat dur după meciul cu Everton. „Roberto De Zerbi și-a pierdut complet mințile!”, a titrat publicația franceză.

Jurnaliștii au pus accent pe declarația antrenorului după al doilea 0-0 consecutiv. „În Italia, cu două meciuri consecutive fără gol primit, aș fi cel mai bun antrenor din lume. Nu? Ce ar scrie Gazzetta dello Sport? Două meciuri fără gol primit”, a spus De Zerbi.

De Zerbi a mai fost criticat după o fază în care a avut o discuție tensionată cu Mathys Tel, introdus în minutul 63. Antrenorul a explicat ulterior că i-a cerut atacantului să rămână calm și să nu-și piardă încrederea. VEZI VIDEO MAI JOS

Ca jucător, De Zerbi a evoluat pentru CFR Cluj în perioada 2010-2012 și a câștigat două titluri de campion și o Cupă a României. În total, De Zerbi a bifat 30 meciuri pentru ardeleni, a marcat opt goluri și a livrat șase pase decisive.

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