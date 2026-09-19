Marius Baciu este obligat să câștige meciul cu Universitatea Craiova din această etapă pentru a-și păstra locul pe banca fostei campioane a României.

Partida Universitatea Craiova - FCSB, din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Gigi Becali l-a sunat pe posibilul înlocuitor al lui Marius Baciu

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre varianta Mirel Rădoi la formația roș-albastră, după ce s-a despărțit de Gaziantep.

Gigi Becali a dezvăluit că tehnicianul nu îi răspunde la telefon, iar el crede că motivul este legat de faptul că Marius Baciu încă este antrenorul echipei bucureștene.

„Pe Mirel îl sun, el nu-mi răspunde. El o să spună: 'Nașule, eu nu ți-am răspuns, pentru că voiai să... Eu nu vreau să-ți răspund cât este Baciu antrenor'. Așa face el”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Marius Baciu, demisionar, nu demis, crede Robert Niță

Robert Niță, fostul atacant de la Steaua și Rapid, este de părere că, în cazul în care FCSB nu va învinge la Craiova, Marius Baciu va decide de unul singur să demisioneze și nu va mai aștepta o decizie din partea patronului. De altfel, inclusiv Baciu a spus la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova că este posibilă și această variantă.

Robert Niță crede că și tehnicianul "s-a cam săturat" după nenumăratele discuții din spațiul public despre variantele de antrenor pentru FCSB.

"Baciu a lăsat un pic de suspans. A spus că poate va decide el să plece. E clar că e o situație ingrată. Eu cred că și Baciu s-a cam săturat, chiar dacă a văzut asta ca șansa lui în antrenorat să preia FCSB. Dacă nu câștigă cele 3 puncte cu Craiova, cred că va ieși el și va anunța că nu va continua", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

În cazul în care FCSB va apela la un nou antrenor, Robert Niță crede că succesorul lui Baciu va avea suficient timp la dispoziție pentru a redresa echipa în acest sezon.

"Au trecut doar 10 etape, punctele se înjumătățesc. E timp, lotul arată bine. A spus și patronul în intervenția de la VOYO Sport Live că mașinăria a început să funcționeze", a mai spus Robert Niță.