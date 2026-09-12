Sepsi s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a sezonului regulat din Superliga.

Covăsnenii au înscris prin Boris Cmiljanic (49'), Lindsay Rose (61') și Nacho Heras (86'), în timp ce echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul prin Andrei Cordea (10').

Marius Șumudică, nervos în finalul meciului cu Sepsi: nu a dat mâna cu Ovidiu Burcă

Antrenorul lui CFR CLuj a fost vizibil frustrat dipă meciului cu Sepsi și s-a i-a reproșat ceva imedaiat după fliuierul final lui Ovidiu Burcă.

Marius Șumudică i-a transmis nemulțumirea sa la finalul partidei de la Sf. Gheorghe antrneorului de la Sepsi și a refuzat să dea mâna cu el.