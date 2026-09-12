GALERIE FOTO Marius Șumudică l-a certat pe Ovidiu Burcă la finalul meciului Sepsi - CFR Cluj

Marius Șumudică l-a certat pe Ovidiu Burcă la finalul meciului Sepsi - CFR Cluj Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Șumudică a fost un car de nervi la finalul meciului cu Sepsi și s-a dus direct la Ovidiu Burcă.

TAGS:
Marius SumudicaCFR ClujSuperligaOvidiu Burca
Din articol

Sepsi s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci din runda a doua a sezonului regulat din Superliga.

Covăsnenii au înscris prin Boris Cmiljanic (49'), Lindsay Rose (61') și Nacho Heras (86'), în timp ce echipa lui Marius Șumudică a deschis scorul prin Andrei Cordea (10').

Marius Șumudică, nervos în finalul meciului cu Sepsi: nu a dat mâna cu Ovidiu Burcă 

Antrenorul lui CFR CLuj a fost vizibil frustrat dipă meciului cu Sepsi și s-a i-a reproșat ceva imedaiat după fliuierul final lui Ovidiu Burcă.

Marius Șumudică i-a transmis nemulțumirea sa la finalul partidei de la Sf. Gheorghe antrneorului de la Sepsi și a refuzat să dea mâna cu el.

  • Vlcsnap 2026 09 12 20h29m02s435
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă foto: Digi Sport

În urma acestui rezultat, Sepsi urcă pe locul șase în clasamentul Superligii cu 13 puncte, în timp ce CFR Cluj se situează pe locul 11 cu zece puncte.

Echipele de start:

  • Sepsi OSK: Lazar - Cascardo, Karamoko, Rose, Vianna - D. Andrei, Păun, Silaghi - Heras, Davordzie, Batzula
  • Rezerve: Niczuly - Aganovic, Cîmpean, Cmiljanic, Daguin, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Nistor, Oteliță, Vătăjelu
  • Antrenor: Ovidiu Burcă
  • CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Ignat, Rocha - Kun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
  • Rezerve: Gal, Tordai - Barrios, Buș, Gelashvili, Omrani, Kresic, Pantalon, Sfait, Țîrlea, Ziblim
  • Antrenor: Marius Șumudică
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ARTICOLE PE SUBIECT
„S-a pus din nou interdicție!” Marius Șumudică dă cărțile pe față după ultimele transferuri: „Trebuie să fim realiști”
„S-a pus din nou interdicție!” Marius Șumudică dă cărțile pe față după ultimele transferuri: „Trebuie să fim realiști”
Marius Șumudică, mesaj tranșant despre interesul FCSB-ului: „Asta îmi doresc”
Marius Șumudică, mesaj tranșant despre interesul FCSB-ului: „Asta îmi doresc”
Marius Șumudică, prima reacție după ce a fost anunțat de Ilie Dumitrescu la FCSB
Marius Șumudică, prima reacție după ce a fost anunțat de Ilie Dumitrescu la FCSB
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Marius Șumudică a anunțat mutările: „I-am văzut eu”
CFR Cluj nu se oprește din transferat! Marius Șumudică a anunțat mutările: „I-am văzut eu”
Transferul la FCSB a provocat o ”ruptură” între Marius Șumudică și Denis Drăguș: ”Nu mai sunt relațiile care au fost înainte!”
Transferul la FCSB a provocat o ”ruptură” între Marius Șumudică și Denis Drăguș: ”Nu mai sunt relațiile care au fost înainte!”
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko

S-a aflat cauza morții soției lui Wladimir Klitschko



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!