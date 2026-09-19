Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare

Îngrijorare pentru Gică Hagi! Internaționalul român a suferit recent o accidentare Superliga
SPORT.RO
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Echipa națională a României va disputa patru partide la final de septembrie și început de octombrie. 

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Fiorentinaradu dragusinRomaniaGica Hagi
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Tricolorii se vor duela cu Suedia (în deplasare, 25 septembrie), Bosnia (acasă, 28 septembrie), Polonia (în deplasare, 2 octombrie) și din nou Suedia (acasă, 5 octombrie).

Radu Drăgușin ar fi avut probleme musculare

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Radu Drăgușin / Sursa foto: Imago Images
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Unul dintre jucătorii convocați de Gică Hagi pentru cele patru partide este Radu Drăgușin, fundașul central ajuns în această vară la Fiorentina. Stoperul este o piesă de bază din angrenajul echipei naționale, însă recent i-a dat mari emoții selecționerului.

În meciul cu Pisa din Coppa Italia, scor 3-0, partidă transmisă în exclusivitate pe VOYO, Radu Drăgușin a fost înlocuit la pauză din cauza unor probleme musculare. Se pare că problemele fotbalistului român au fost cât se poate de reale, pentru că sâmbătă dimineață, publicația Firenze Viola, un site apropiat clubului Fiorentina, a dezvăluit că Radu Drăgușin s-a recuperat după problemele avute și a anunțat că fotbalistul român ar putea fi titular în partida cu Napoli.

Vești bune de la infirmerie: Arthur Atta și Radu Drăgușin s-au recuperat după accidentările suferite și sunt candidați pentru a fi titulari. Se așteaptă ca formația să fie un 4-2-3-1, cu De Gea confirmat între buturi și Jimenez pregătit să-și recâștige locul pe flancul drept.

Drăgușin este favorit să facă pereche cu Ranieri în centrul apărării, în timp ce Viery este preferat lui Valdepenas pe partea stângă”, au scris italienii.

Lotul convocat de Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).

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