A pierdut 180.000 de euro! Insolvența de la CFR Cluj nu a avut milă de Andrei Cordea: „Ne-am înscris la masa credală”

Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Clubul a intrat în insolvență după ce a părăsit cupele europene. Mai mult decât atât, echipa a avut interdicție la transferuri.

Andrei Cordea a pierdut 180.000 de euro la CFR Cluj

Pentru a se șterge o parte din datorii, CFR Cluj a apelat la insolvență. În mod normal, dacă planul de reorganizare va fi aprobat, salariile restante nu vor mai trebui achitate. Dacă mulți fotbaliști au decis să plece din Gruia și să apeleze la UEFA pentru a-și primi drepturile, Andrei Cordea a rămas în club.

Deși a avut mai multe oferte, Andrei Cordea ar fi plecat doar ca să ajute clubul, pentru că, în caz contrar, ar fi depus orice efort ca echipa să performeze. Gestul este unul de apreciat, în condițiile în care sacrificiul financiar este unul important. Mai exact, atacantul a renunțat la 180.000 de euro: 100.000 de euro de la semnătură plus salariul pe patru luni.

Alin Toșca, impresarul jucătorului, a transmis că s-au înscris la masa credală pentru a recupera o parte din sumă. În ciuda neplății din partea clubului, Andrei Cordea s-a atașat foarte mult de echipă și de fani, astfel că nu a pus partea financiară pe primul loc. Totuși, acesta speră că va primi diferența de bani dintr-un transfer ulterior.

„Şi-a dorit să meargă la Craiova pentru că îşi doreşte foarte mult să ajute clubul CFR Cluj. A zis domnul Varga la un moment dat, am avut foaie pentru recuperarea banilor respectivi şi am renunţat la ea doar pentru a ajuta clubul CFR. Andrei s-a ataşat foarte mult. A avut reuşite, dar şi cu colectivul. Au creat o familie şi a avut mereu o durere în suflet când venea o ofertă. El mereu a pus CFR Cluj în faţă. Cei de acolo ştiu foarte bine acest lucru şi chiar îl apreciază.

Este profesionist, un băiat foarte educat şi demonstrează asta în fiecare zi. Când va veni momentul, va pleca. Sunt bani mulţi pe care i-a pierdut. Vine din poziţia în care a fost în Arabia Saudită, a câştigat nişte bani acolo şi are o lejeritate în a lua deciziile.

Au fost ţări în care el nu era fericit să meargă. Avea ofertă şi de un milion de euro salariu. A avut din China în iarnă, a avut Rusia, Israel. În Emirate nu ne-am înţeles la suma de transfer. Cu suma rămasă, ne-am înscris la masa credală. Probabil va lua un procent foarte mic. Ne dorim ca el la iarnă să aibă o echipă care să îi acopere pierderile”, a spus Toşca, potrivit Fanatik.