Sepsi OSK - CFR Cluj 3-1, ACUM
Minutul 90+6: Final! Sepsi - CFR Cluj 3-1.
Minutul 86: GOL Sepsi! Pe un contraatac al covăsnenilor pornit de Păun, Oteliță îi pasează în fața porții lui Nacho Heras, care înscrie pentru 3-1.
Minutul 84: Ocazie Sepsi! Batzula e din nou aproape de gol, însă șutează pe lângă poartă din unghi.
Minutul 78: Ocazie CFR Cluj! Lazar respinge în bară șutul lui Cordea.
Minutul 74: Ocazie Sepsi! Vâlceanu degajează greșit, dar tot el intervine apoi la șutul periculos al lui Heras.
Minutul 73: Ocazie Sepsi! Vâlceanu blochează șutul lui Batzula.
Minutul 61: Gol Sepsi! Lindsay Rose rămâne nemarcat în careu după o lovitură liberă și înscrie pentru 2-1.
Minutul 49: GOL Sepsi! Cmiljanic înscrie pentru 1-1, după ce deviază cu capul un șut puternic expediat de la mare distanță de Doru Andrei.
Minutul 46: Începe repriza secundă.
Minutul 45+2: Pauză! Sepsi - CFR Cluj 0-1.
Minutul 45+1: Ocazie CFR Cluj! Drazic nimerește bara cu un șut puternic.
Minutul 38: Ocazie CFR Cluj! Victor Kun expediază un șut foarte puternic de la 20 de metri, Lazar respinge în corner.
Minutul 34: Ocazie Sepsi! Vâlceanu blochează un șut puternic al lui Heras. Portarul acuză dureri după această intervenție, iar jocul este oprit.
Minutul 23: Ocazie Sepsi! Batzula trimite puțin peste poarta lui Vâlceanu.
Minutul 10: GOL CFR Cluj! Andrei Cordea deschide scorul. Adi Nalic, jucătorul abia legitimat de formația din Gruia, pasează perfect în careu pentru Cordea, care înscrie cu o execuție plasată.
Minutul 9: Ocazie uriașă Sepsi! Davordzie e lăsat singur cu Vâlceanu de Doru Andrei, ghanezul trece de portarul lui CFR Cluj, dar se împiedică în minge și ratează deschiderea scorului.
Minutul 1: Începe meciul.
Echipele de start:
- Sepsi OSK: Lazar - Cascardo, Karamoko, Rose, Vianna - D. Andrei, Păun, Silaghi - Heras, Davordzie, Batzula
- Rezerve: Niczuly - Aganovic, Cîmpean, Cmiljanic, Daguin, Dobrosavlevici, Ghimfuș, Nistor, Oteliță, Vătăjelu
- Antrenor: Ovidiu Burcă
- CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Ignat, Rocha - Kun, Perianu, Nalic, Camora - Cordea, Drazic, Biliboc
- Rezerve: Gal, Tordai - Barrios, Buș, Gelashvili, Omrani, Kresic, Pantalon, Sfait, Țîrlea, Ziblim
- Antrenor: Marius Șumudică
Sepsi OSK a pierdut în runda precedentă, 0-5 pe terenul celor de la FC Botoșani, aceasta fiind și cea mai severă înfrângere înregistrată de covăsneni pe prima scenă. Insuccesul a pus capăt unei serii pozitive de două victorii și patru remize în campionat.
CFR a scos șapte puncte în ultimele trei jocuri disputate în Superligă, rezultate în urma cărora a reintrat în lupta pentru locurile fruntașe.
Gruparea din Sfântu Gheorghe a marcat patru goluri, o cifră pe care o mai întâlnim la finalul rundei a opta doar în dreptul celor de la FC Argeș.
Toate cele 10 goluri încasate de CFR în ediția curentă au fost primite în deplasare, cinci dintre ele venind în urma unor faze fixe.
Istoricul întâlnirilor directe Sepsi - CFR
Sepsi OSK şi CFR Cluj s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 24 de ori, de două ori s-au impus covăsnenii, de 16 ori au câştigat clujenii, iar alte șase partide s-au terminat la egalitate.
Întâia dispută a avut loc pe 14 august 2017, Sepsi OSK - CFR Cluj 0-2 (marcatori P. Vinicius, O. Hoban).
O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 29 august 2020, cu CFR în postura de gazdă.
Cea mai mare diferenţă de scor din campionat: 5 octombrie 2023, CFR Cluj - Sepsi OSK 3-0.
Unicul succes reuşit de covăsneni din postura de gazde în Superligă s-a consemnat pe 17 decembrie 2023, Sepsi OSK - CFR Cluj 2-1. Info: LPF
Clasamentul din Superliga