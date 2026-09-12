Sepsi OSK - CFR Cluj 3-1, ACUM

Minutul 90+6: Final! Sepsi - CFR Cluj 3-1.

Minutul 86: GOL Sepsi! Pe un contraatac al covăsnenilor pornit de Păun, Oteliță îi pasează în fața porții lui Nacho Heras, care înscrie pentru 3-1.

Minutul 84: Ocazie Sepsi! Batzula e din nou aproape de gol, însă șutează pe lângă poartă din unghi.

Minutul 78: Ocazie CFR Cluj! Lazar respinge în bară șutul lui Cordea.

Minutul 74: Ocazie Sepsi! Vâlceanu degajează greșit, dar tot el intervine apoi la șutul periculos al lui Heras.

Minutul 73: Ocazie Sepsi! Vâlceanu blochează șutul lui Batzula.

Minutul 61: Gol Sepsi! Lindsay Rose rămâne nemarcat în careu după o lovitură liberă și înscrie pentru 2-1.

Minutul 49: GOL Sepsi! Cmiljanic înscrie pentru 1-1, după ce deviază cu capul un șut puternic expediat de la mare distanță de Doru Andrei.

Minutul 46: Începe repriza secundă.

Minutul 45+2: Pauză! Sepsi - CFR Cluj 0-1.

Minutul 45+1: Ocazie CFR Cluj! Drazic nimerește bara cu un șut puternic.

Minutul 38: Ocazie CFR Cluj! Victor Kun expediază un șut foarte puternic de la 20 de metri, Lazar respinge în corner.

Minutul 34: Ocazie Sepsi! Vâlceanu blochează un șut puternic al lui Heras. Portarul acuză dureri după această intervenție, iar jocul este oprit.

Minutul 23: Ocazie Sepsi! Batzula trimite puțin peste poarta lui Vâlceanu.

Minutul 10: GOL CFR Cluj! Andrei Cordea deschide scorul. Adi Nalic, jucătorul abia legitimat de formația din Gruia, pasează perfect în careu pentru Cordea, care înscrie cu o execuție plasată.