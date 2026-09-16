El e noul „Dănuț Lupu” din SuperLiga! Marius Șumudică, convins de noul transfer de la CFR Cluj: „Mângâie mingea”

Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj parcurge o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Ardelenii au apelat la insolvență pentru ca o parte din probleme să fie rezolvate.

Marius Șumudică l-a numit pe noul „Dănuț Lupu” din SuperLiga

În ciuda perioadei grele, Marius Șumudică a acceptat să preia rolul de „principal”, în speranța că va putea salva corabia. Rezultatele nu au întârziat să apară, CFR Cluj fiind una dintre pretendentele cu șanse reale la play-off.

Deși au plecat foarte mulți jucători în mercato de vară, CFR Cluj a avut și parte de noroc. Mai exact, interdicția la transferuri a fost ridicată preț de o zi, iar nu mai puțin de 10 fotbaliști au putut fi legitimați.

Printre noile achiziții se numără și Adi Nalic (28 de ani). Bosniacul a debutat în înfrângerea cu Sepsi OSK, însă, în ciuda eșecului, acesta a ieșit în evidență printr-o pasă decisivă în minutul 10.

De un singur meci a avut nevoie fotbalistul pentru a fi remarcat. Marius Șumudică s-a arătat impresionat de calitățile lui Adi Nalic, despre care a spus că „are ceva din stilul lui Dănuț Lupu”.

„(n.r. - Cum l-ai caracteriza pe Nalic la debut?) Un jucător cu reale calități, un jucător foarte tehnic, de fază finală, dar care are nevoie de timp. Are nevoie de timp, în sensul că a venit de șapte zile și l-am băgat deja.

De ce l-am băgat? Pentru că am văzut că poate să facă ceva într-un meci. Dă diagonala aia (n.r. pasa la golul lui Cordea). E exact ce lucrase în săptămâna asta. Știam că va încerca. Are un pic din stilul lui Dănuț Lupu. În momentul când mângâie mingea, în momentul când dă exterioarele alea, când știe să dea o pasă filtrată. Păstrând însă proporțiile”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.