Sâmbătă, 19 septembrie, LIVE pe VOYO SPORT 1 de la ora 10:00, Cristi Pulhac și Mihai Mironică sunt invitații lui Andru Nenciu în emisiunea VOYO SPORT LIVE.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

Cristi Pulhac vede un sistem 5-3-1-1 la naționala României, cu Ianis Hagi titular

Având în vedere nivelul ridicat al adversarilor, dar și faptul că selecționerul a convocat 7 fundași centrali, Cristi Pulhac spune că nu ar fi surprins dacă Gică Hagi ar miza pe un sistem cu 3 stoperi la partida cu Suedia. Fostul fundaș de la Dinamo a avansat și o formulă de joc 5-3-1-1, cu Ianis Hagi în spatele lui Daniel Bîrligea.

"Ar putea juca un 5-3-1-1 dacă a luat atât de mulți fundași centrali. Mă gândesc la un Ianis Hagi în spatele lui Bîrligea. La mijloc, Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Nicolae Stanciu, iar în fața lor Ianis și Bîrligea. Așa ar putea începe, dar după se poate transforma pe parcurs.

Noi avem dubii pentru că ne facem tactica defensivă, cu 5 fundași. Dacă era un 4-3-3 sau 4-2-3-1, îi așezam mai bine și încăpeau toți", a spus Cristi Pulhac, la VOYO Sport Live.