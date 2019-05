CFR Cluj a depasit-o la trofee pe "U" Craiova si mai are doua pana sa fie singura "Campiona a Provinciei"

In 2019, CFR Cluj a cucerit al 5-lea trofeu din istoria clubului visiniu.

Performanta lui CFR Cluj este cu atat mai impresionanta cu cat a castigat 5 titluri in ultimele 11 sezoane, iar in prima liga a petrecut, in total, doar 23 de sezoane, aflandu-se in clasamentul all-time abia pe locul 17. La raportul sezoane petrecute in Liga 1 vs. titluri de campioana castigate, CFR Cluj sta mult mai bine decat Rapid (66 / 3), Petrolul (58 / 4), Poli Timisoara (48 / 0), „U” Cluj (56 / 0), FC Brasov (46 / 0), FC Arges (44 / 2), FCM Bacau (42 / 0), Jiul Petrosani (41 / 0), Farul Constanta (42 / 0), UTA (38 / 6), Sportul Studentesc (36 / 0), „U” Craiova (32 / 4), Progresul Bucuresti (32 / 0) si Otelul Galati (27 / 1), cluburi cu o perioada mult mai lunga petrecuta pe prima scena a fotbalului romanesc.

„Ceferistii” mai au un singur titlu de castigat ca sa egaleze pe UTA (evolueaza in Liga 2) si Chinezul Timisoara (echipa desfiintata in 1946) si inca doua ca sa se numeasca „Campioana a Provinciei”, dar inca 3 ca sa ajunga pe podiumul all-time al Diviziei A / Ligii 1, locul fiind ocupat acum de Venus Bucuresti, cu 8 trofee. Clujenii mai au insa mult pana sa ajunga la performantele celor de la Steaua / FCSB si Dinamo, care au castigat prima liga de 26, respectiv 18 ori.

Palmares Liga 1



26 - Steaua Bucuresti (Steaua - 21 - 1951, 1952, 1953, 1956, 1959-60, 1960-61, 1967-68, 1975-76, 1977-78, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 2000-01 / FCSB - 5 - 2004-05, 2005-06, 2012-13, 2013-14, 2014-15)



18 - Dinamo Bucuresti (1955, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1970-71, 1972-73, 1974-75, 1976-77, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1999-00, 2001-02, 2003-04, 2006-07)

8 - Venus Bucuresti (1919-20, 1920-21, 1928-29, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1939-40)

6 - UTA Arad (1946-47, 1947-48, 1950, 1954, 1968-69, 1969-70), Chinezul Timisoara (1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27)

5 - CFR Cluj (2007-08, 2009-10, 2011-12, 2017-18, 2018-19)

4 - Petrolul Ploiesti (1929-30, 1957-58, 1958-59, 1965-66 / Petrolului i se atribuie si titlul castigat de Juventus Bucuresti, in 1930), Ripensia Timisoara (1932-33, 1934-35, 1935-36, 1937-38)

3 - Rapid Bucuresti (1966-67, 1998-99, 2002-03)

2 - FC Arges Pitesti (1971-72, 1978-79), Prahova Ploiesti (1911-12, 1915-16) / Colentina Bucuresti (1912-13, 1913-14), Olympia Bucuresti (1909-10, 1910-11)

1 - Unirea Tricolor Bucuresti (1940-41), Club Atletic Oradea (1948-49), Coltea Brasov (1927-28), CSM Resita (1930-31), Unirea Urziceni (2008-09), Astra Giurgiu (2015-16), Romano-Americana Bucuresti (1914-15), Otelul Galati (2010-11), Viitorul Constanta (2016-17)

Vicecampione ale Romaniei: Dinamo (20), Steaua / FCSB (16), Rapid (14), “U” Craiova (5), Petrolul, Progesul Bucuresti, Victoria Cluj (cate 3), Ripensia, FC Arges, Prahova Ploiesti, Unirea Tricolor, CA Oradea, Politehnica Timisoara, Bukarester FC (cate 2), UTA, Colentina, Olympia, Coltea, CSM Resita, Unirea Urziceni, Astra Giurgiu, Vagonul Arad, Sportul Studentesc Bucuresti, FC Vaslui, FC Brasov, CFR Timisoara, Jiul Petrosani, Cercul Atletic Bucuresti, ASA Tg. Mures, Pandurii Tg. Jiu, Carmen Bucuresti, Societatea Gimnastica Sibiu, Gloria Arad, Minerul Lupeni (cate 1)