ADVERSARE CFR CLUJ in Liga Campionilor | Campioana Romaniei poate avea parte de un traseu teribil, pentru ca nu va fi cap de serie in niciun tur! Cu cine joaca prima data

CFR Cluj s-a incoronat pentru a doua oara la rand campioana a Ligii I. Clujenii au ajuns la 5 titluri in total. Ei se pregatesc acum pentru preliminariile UEFA Champions League.

CFR Cluj a cucerit al doilea titlu consecutiv al Ligii I si pe al cincilea din istoria clubului. Echipa lui Dan Petrescu a sarbatorit cucerirea trofeului cu o etapa inaintea finalului de sezon. In weekend, ei vor juca impotriva FCSB-ului, pe National Arena, intr-un meci fara miza.

Acum, gandul celor de la CFR e la vacanta, dar si la preliminariile UEFA Champions League. Ei trebuie sa spele rusinea din 2018, cand au fost eliminati din Play Off-ul UEFA Europa League de luxemburghezii de la Dudelange.

CFR nu va fi cap de serie in niciun tur



CFR Cluj isi va incepe parcursul european in Liga Campionilor inca din turul 1, dat fiind ca Romania s-a prabusit in clasamentul coeficientilor. Problema clujenilor este ca ei nu vor fi capi de serie in niciun tur!

Pana acum se stiu 12 dintre cele 16 echipe care vor fi capi de serie la tragerea la sorti a meciurilor din turul 1 al preliminariilor UCL.



Adversare CFR Cluj in turul 1 UCL



CFR Cluj isi stie 12 dintre cele 16 posibile adversare. Cele mai accesibile sunt Shkendija Tetovo (Macedonia), The New Saints (Tara Galilor) si Dundalk (Irlanda). Si Dudelange (Luxemburg) poate iesi in calea CFR-ului.

Cele mai grele adversare ar fi Celtic (Scotia), BATE Borisov (Belarus(, Steaua Rosie Belgrad (Serbia) ori Rosenborg (Norvegia).

1. Celtic Glasgow (Scotia)

2. BATE Borisov (Belarus)

3. Qarabag (Azerbaidjan)

4. Steaua Rosie (Serbia)

5. Sheriff Tiraspol (Republica Moldova)

6. Rosenborg (Norvegia)

7. HJK Helsinki (Finlanda)

8. Dundalk (Irlanda)

9. Dudelange (Luxemburg)

10. Shkendija Tetovo (Macedonia)

11. The New Saints (Tara Galilor)

12. Slovan Bratislava (Slovacia)

Programul preliminariilor UCL

Turul 1 de calificare (Q1): 9/10 si 16/17 iulie Turul 2 de calificare (Q2): 23/24 si 30/31 iulie Turul 3 de calificare (Q3): 6/7 si 13 august Play-off: 20/21 si 27/28 august