CFR CAMPIOANA | BREAKING NEWS: Primul transfer pentru Champions League la CFR e de la FCSB: "Am auzit ca semneaza, il ia Petrescu"

FCSB nu i-a dat decat 100 de minute, dar CFR-ul e gata sa-l aduca pentru a forta intrarea in Champions League.

Adrian Stoian (28 de ani) e la un pas de CFR Cluj. Informatia a fost confirmata de Gabi Balint.



"Am auzit ca se va muta in vara la CFR. Mi-a spus cineva lucrul asta", a spus Balint, un apropiat al lui Dan Petrescu, in direct la Digisport.

Stoian a jucat in numai doua meciuri pentru FCSB: cu Dunarea Calarasi si Voluntari. O singura data a prins 11-le de start. In rest, a fost fie pe banca, fie in afara lotului. Becali a cerut sa fie scos din echipa inca de la primele minute in tricoul FCSB.

"Ii dam drumul liber vara asta. Poate sa se duca oriunde, si la CFR si unde vrea el. Eu il platesc pana in iunie, apoi are hartie ca poate sa plece", a comentat Becali,