CFR CLUJ CAMPIOANA | BOMBA: Cum se schimba CFR-ul pentru Liga Campionilor: 9 jucatori sunt pe picior de plecare din Gruia, intre ei "gardianul" Arlauskis, si goleadorul Tucudean

CFR Cluj a castigat al doilea titlu consecutiv al Ligii I si pe al cincilea din istoria clubului. Azi noapte, jucatorii lui Dan Petrescu au dat petrecere cu lautari.

CFR Cluj s-a incoronat pentru a doua oara la rand campioana a Romaniei. Echipa lui Dan Petrescu s-a impus la limita, scor 1-0, in meciul disputat pe teren propriu impotriva Craiovei. Meciul din ultima etapa a campionatului, programat pe National Arena, impotriva FCSB-ului, nu mai are nicio miza. "Va spun cum sta treaba, cu Steaua jucam degeaba", au cantat fotbalistii CFR-ului azi-noapte, alaturi de lautari.

Cum se schimba CFR-ul pentru Liga Campionilor



Cei de la CFR Cluj se bucura pentru al doilea titlul la rand si pentru al cincilea din istoria clubului. In scurt timp, ei vor trebui sa se gandeasca, insa, la cum vor aborda cupele europene. In vara lui 2018, CFR s-a facut de ras in preliminariile Europa League, fiind umilita de luxemburghezii de la Dudelange. Petrescu nu vrea sa traiasca si el o astfel de rusine, iar pentru asta a inceput sa isi faca deja lista de achizitii.

Potrivit lui Gabi Balint, apropiat al lui Petrescu, CFR il va lua pe Adrian Stoian (28 de ani), fotbalist renegat de FCSB.

Pe de alta parte, 9 jucatori sunt pe picior de plecare de la CFR Cluj. Mai multi isi termina contractele, in timp ce altii se gandesc la transferuri la echipe mai importante. Este si cazul lui George Tucudean, golgheterul echipei.

La finalul meciului de aseara, portarul Arlauskis, care a ajuns la 4 titluri in Romania, a anuntat ca "a fost ultimul sau titlu la CFR".

Alexandru Ionita, unul dintre fotbalistii pentru care CFR a platit bani buni, jucator care a avut probleme cu Petrescu si in primul mandat al antrenorului in Gruia, a transmis ca ar fi dispus sa mearga chiar si in liga a doua, la Rapid, pentru a juca mai mult!

Lista plecarilor de la CFR



Giedrius Arlauskis - a anuntat ca vrea sa plece

Manea - revine la Apollon dupa imprumut, e dorit in Italia

Peteleu - expira contractul

Hoban - expira contractul

Culio - expira contractul, dar se discuta prelungirea

Alexandru Ionita - a spus ca s-ar duce chiar si la Rapid, in Liga 2

Thierry Moutinho - expira contractul

George Tucudean - daca va scapa de problemele de sanatate, este foarte posibil sa se transfere in strainatate

Cristi Bud - expira contractul