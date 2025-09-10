Slatina a strâns două puncte în cinci etape

Claudiu Niculescu a reușit să-și completeze târziu lotul de jucători la CSM Slatina, dovadă și început greoi de sezon. Însă slătinenii au reușit să dea câteva lovituri în această perioadă de mercato, respectiv aducerea de la echipe de Liga 1 a tinerilor Gabriel Buta (23 de ani), Dominik Șoptirean (20 de ani) și Robert Lăpădătescu (18 ani), transferul experimentaților Raman Chibsah, Marius Lupu, Vlad Prejmerean și Oscar Siafa, dar și a unui portar de perspectivă crescut în Italia, Alexandru Pricopi (18 ani).



CSM Slatina ocupă locul 20 în clasamentul Ligii, după cinci etape jucate (0-0 cu Gloria Bistrița / 0-1 cu FC Voluntari / 2-3 cu Metalul Buzău / 0-2 cu CS Afumați / 1-1 cu Poli Iași). Echipa din județul Olt este calificată în faza principală a Cupei României, după ce a trecut în calificări de Oltul Curtișoara (4-1 / turul 3) și Olimpia Satu Mare (3-0 / play-off).



CSM Slatina, în această perioadă de mercato:

Antrenor - Claudiu Niculescu (confirmat)

Veniri - Gabriel Buta (FCV Farul / gratis), Marius Lupu (Unirea Slobozia / gratis), Oscar Siafa (Pro Vercelli / gratis), Vlad Prejmerean (Chiajna / gratis), Raman Chibsah (Ceahlăul / gratis), Alexandru Pricopi (GSD Perusa / gratis), Robert Lăpădătescu (CSU Craiova / gratis), Dominik Șoptirean (CFR Cluj / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Denis Dragu (Oltul Curtișoara), Cristinel Dinu (Petrolul Potcoava), Marius Șofaru (Petrolul Potcoava), Abel Stan (Minaur Baia Mare)

Plecări - Atanas Trică (FCU Cluj / gratis), Sebastian Micu (CS Tunari / gratis), Daniel Savu (CS Afumați / gratis), Simion Velcu (Academica Balș / gratis), Claudiu Moisie (Academica Balș / gratis), Dorin Toma (Academica Balș / gratis), Robert Riza (Academica Balș / gratis), Robert Gherghe (Academica Balș / gratis), Manuel Cristea (Vedița Colonești / gratis), Cristinel Dinu (Academica Balș / gratis), Marius Șofaru (Oltul Curtișoara / gratis), Ionuț Burnea (AFC Câmpulung / gratis), Călin Toma (Știința Poli Timișoara / gratis), Cătălin Doman (SCM Rm. Vâlcea / gratis), Andrei Alexe (Academica Balș / împrumutat)

Jucători păstrați din sezonul trecut - Paul Toroc, Mihai Răcășan (portari), Mario Bărăitaru, Tudor Oltean, Alexandru Sima, Ionuț Mitran (fundași), Andrei Trașcu, Constantin Radu, George Leață, Emilian Pacionel (mijlocași), Ionuț Năstăsie, Andreas Mihaiu, Rodri Hernando, Kayondo Mahrez, Luca Ilie (extreme și atacanți)

