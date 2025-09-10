Rapid l-a dorit insistent pe mijlocașul de la CFR Cluj, pe care a vrut să-l transfere în același timp cu Leo Bolgado (27 de ani). Mutarea a picat, iar Fică va rămâne în Gruia cel puțin până în iarnă.



După ce a ratat ocazia de a se întoarce la Rapid, Fică va semna prelungirea contractului cu CFR Cluj. Cristi Balaj, președintele clubului, a dezvăluit că există un acord verbal între cele două părți.



Alin Fică semnează prelungirea contractului cu CFR Cluj!



Chiar dacă transferul lui Fică la Rapid părea ca și făcut, mutarea a picat după ce giuleștenii ar fi transmis, potrivit impresarului Lucian Marinescu, faptul că s-ar fi orientat către un alt jucător.



"Am avut o discuţie cu Alin şi am prezentat propunerea de a prelungi contractul cu noi, că urmează să expire în vară. Am avut promisiunea verbală că îşi doreşte să continue la CFR Cluj, nu ar exista un pericol. Suntem la început de campionat şi urma doar să se pună pe hârtie ce discutasem, într-o mare măsură. Sunt convins că Alin va continua şi îşi va prelungi contractul cu CFR.



Impresarii n-au acelaşi interes cu al cluburilor, ci de a câştiga jucătorul şi ei. Când nu ai partener clubul, atunci pot exista pagube, iar cel mai trist e când ajungi în situaţia când suferă jucătorul. Îl respect pe Fică şi mă bucur că a crescut în ultima perioadă. E un băiat serios. Cu un ochi plâng, cu altul râd. Mă bucur că face parte din cadrul lotului la CFR", a spus Cristi Balaj, la Prima Sport.



1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului care a evoluat deja în 16 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.



Rapid și-a anunțat candidatura pentru titlu. Este pe locul doi după opt etape, cu 18 puncte, la două puncte distanță de liderul Universitatea Craiova și cu un avans de trei puncte față de următoarea poziție, ocupată de Dinamo.



De partea cealaltă, CFR Cluj este pe locul 14, cu șase puncte, la egalitate cu FCSB și Petrolul Ploiești, care au un golaveraj superior. Ardelenii au și un meci în minus, cel cu Csikszereda, ocupanta locului 15.

