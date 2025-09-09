FOTO Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj

Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ardelenii au ratat Europa și au avut un start mediocru de campionat.

TAGS:
marcus cocoCFR ClujSuperliga
Din articol

CFR Cluj se situează pe poziția 14 cu șase puncte obținute după șapte etape. O singură victorie, trei remize și trei eșecuri a bifat echipa de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj

  • 544344712 18398903956188442 392179528163863371 n
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sursă Foto: Facebook CFR Cluj

Marți după-amiază, CFR Cluj a oficializat transferul jucătorului de bandă dreaptă, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Marcus Coco (29 de ani).

”CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre! Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. 

Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022!

La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

Marcus Coco a jucat 152 de meciuri la Nantes, a marcat de trei ori și a bifat și patru pase decisive. La EA Guingamp, fotbalistul a înscris nouă goluri în 150 de partide. Iar pe deasupra, el a oferit și 11 pase decisive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Manea, după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham: &rdquo;La asta trebuie să se g&acirc;ndească&rdquo;
Florin Manea, după ce Radu Drăgușin a revenit la antrenamentele lui Tottenham: ”La asta trebuie să se gândească”
ULTIMELE STIRI
San Marino U21 - Rom&acirc;nia U21 &icirc;n preliminariile EURO 2027, LIVE de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO! Echipele de start!
San Marino U21 - România U21 în preliminariile EURO 2027, LIVE de la ora 21:30 pe Pro Arena și VOYO! Echipele de start!
Mircea Lucescu s-a decis! Cum arată echipa de start a Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cipru
Mircea Lucescu s-a decis! Cum arată echipa de start a României în meciul cu Cipru
Cipru - Rom&acirc;nia, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, de la 21:45! Echipele de start
Cipru - România, meci de totul sau nimic pentru naționala lui Mircea Lucescu, de la 21:45! Echipele de start
Cristi Chivu, pionier &icirc;n Serie A! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la derby-ul Juventus - Inter Milano
Cristi Chivu, pionier în Serie A! Ce se va întâmpla la derby-ul Juventus - Inter Milano
Un fost campion cu FCSB și-a anunțat retragerea la 35 de ani. Mesajul de adio: A sosit momentul
Un fost campion cu FCSB și-a anunțat retragerea la 35 de ani. Mesajul de adio: "A sosit momentul"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

A dat verdictul după ce s-a &icirc;nchis perioada de mercato din Superligă: &rdquo;E transferul verii&rdquo;

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: &rdquo;Fac pariu pe o sticlă de vin roșu&rdquo;

Ilie Dumitrescu a văzut ce transfer a făcut Rapid și a reacționat: ”Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”

Dinamo, &icirc;ncă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai t&acirc;năr jucător al echipei

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură &icirc;n mercato: &rdquo;Se comportă ca o echipă din Turcia&rdquo;

Un club din Superligă a dat lovitură după lovitură în mercato: ”Se comportă ca o echipă din Turcia”

CITESTE SI
Percheziții DNA la ELCEN, &icirc;ntr-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

stirileprotv Percheziții DNA la ELCEN, într-un dosar de corupție. Anunțul companiei despre producerea apei calde către populație

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor &icirc;n cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei &icirc;n 2024

stirileprotv Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Bolojan exclude posibilitatea ca Rom&acirc;nia să intre &icirc;n incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile &icirc;n doi-trei ani

stirileprotv Bolojan exclude posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată. Rezultatele reformelor, vizibile în doi-trei ani

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!