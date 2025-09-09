Ședință foto, cu Marcus Coco! Imagini tari cu noul transfer al lui CFR Cluj

CFR Cluj se situează pe poziția 14 cu șase puncte obținute după șapte etape. O singură victorie, trei remize și trei eșecuri a bifat echipa de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”.

Sursă Foto: Facebook CFR Cluj



Marți după-amiază, CFR Cluj a oficializat transferul jucătorului de bandă dreaptă, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Marcus Coco (29 de ani).



”CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre! Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză.



Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022!



La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023.



Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.



Marcus Coco a jucat 152 de meciuri la Nantes, a marcat de trei ori și a bifat și patru pase decisive. La EA Guingamp, fotbalistul a înscris nouă goluri în 150 de partide. Iar pe deasupra, el a oferit și 11 pase decisive.

