Imediat după meci, președintele sibienilor, Daniel Niculae (42 de ani), a anunțat la Digi Sport că echipa pregătită de Marius Măldărășanu va aduce încă un jucător în ofensivă.



A anunțat în direct la TV transferul după Dinamo - Hermannstadt: "Să vină!"



Deși în actualul mercato au fost aduși 7 fotbaliști, oficialii lui Hermannstadt nu se opresc aici și vor să întărească compartimentul ofensiv, după un început de sezon modest: doar o victorie în 8 etape și locul 11 în clasament, cu 7 puncte.



„Ne mai dorim un atacant, sperăm să și vină. Eu sper să fie de profilul golului, să completeze lotul și ceea ce avem în față”, a declarat Niculae.



Dinamo, în schimb, a bifat al cincilea meci consecutiv fără înfrângere și a urcat pe locul 3 în clasament. Fundașul Boateng a fost omul meciului: la faza primului gol, șutul său respins de Căbuz a fost finalizat de Karamoko (min. 47), iar apoi a înscris pentru 2-0 cu un șut puternic la colțul scurt (min. 73).



După pauza internaționalelor, Dinamo va juca la Ploiești cu Petrolul, în timp ce Hermannstadt o va întâlni acasă pe Unirea Slobozia.

