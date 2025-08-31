Ceahlăul Piatra Neamț a luat o decizie drastică după startul ratat de sezon și a anunțat despărțirea de italianul Marco Veronese. Momentul care a cântărit decisiv a fost eșecul usturător, 0-8 cu Concordia Chiajna, în etapa a 3-a din Liga 2.



Conducerea aștepta ca tehnicianul de 49 de ani să demisioneze după acel rezultat, dar negocierile pentru rezilierea contractului s-au întins pe aproape două săptămâni. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar interimatul va fi asigurat de Valentin Avădanei și Florin Anton.



„Magiun”, posibil înlocuitor pentru Veronese



Veronese venise în vara lui 2024, în locul lui Cristi Pustai. Cariera italianului include experiențe ca „secund” la Alaves și la naționala Albaniei, dar și la Triestina, înainte de aventura din România.



Potrivit informațiilor Sport.ro, pe lista șefilor de la Piatra Neamț se află mai multe variante, inclusiv o revenire a lui Costel Ilie. Totuși, numele cel mai vehiculat este cel al lui Marin „Magiun” Barbu, liber de contract din 2019 după despărțirea de Sepsi OSK.



Barbu, o figură carismatică a fotbalului românesc, a antrenat în carieră echipe precum Ceahlăul, FC Brașov, Poli Iași sau Astra Giurgiu. Cea mai celebră performanță a sa rămâne victoria istorică obținută cu Foresta Fălticeni, 5-4 pe terenul lui Dinamo, după ce bucureștenii conduceau cu 4-0 în minutul 70.



Un alt nume vehiculat este Cristi Pustai, recent demis de Gloria Bistrița după un început modest de sezon în Liga 2, cu cinci etape fără victorie.



Este demn de menționat faptul că Marin „Magiun” Barbu a promovat Ceahlăul de două ori în Liga 1.

