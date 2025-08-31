Pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale au apărut imagini cu cei trei fotbaliști în momentul sosirii la baza de pregătire.



Pentru Andrei Borza, fundașul Rapidului în vârstă de 19 ani, convocarea este una istorică: el se află la prima selecție sub tricolor, fiind chemat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru.



Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada

