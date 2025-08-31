Pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale au apărut imagini cu cei trei fotbaliști în momentul sosirii la baza de pregătire.
Pentru Andrei Borza, fundașul Rapidului în vârstă de 19 ani, convocarea este una istorică: el se află la prima selecție sub tricolor, fiind chemat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru.
Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada
România va înfrunta Canada vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, într-un amical catalogat drept „de lux”. Meciul va fi transmis în direct pe Sport.ro și în format LIVE TEXT.
Ulterior, echipa lui Lucescu va merge în deplasare pentru partida cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.