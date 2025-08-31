GALERIE FOTO Primii tricolori au sosit la Mogoșoaia! Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada

Primii tricolori au sosit la Mogoșoaia! Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada Nationala
Naționala României s-a reunit pentru amicalele de început de septembrie, iar primii jucători care au ajuns la cantonamentul de la Mogoșoaia sunt Alex Mitriță, Alex Dobre și Andrei Borza.

Pe pagina oficială de Facebook a echipei naționale au apărut imagini cu cei trei fotbaliști în momentul sosirii la baza de pregătire. 

Pentru Andrei Borza, fundașul Rapidului în vârstă de 19 ani, convocarea este una istorică: el se află la prima selecție sub tricolor, fiind chemat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada și Cipru.

Imagini cu fotbaliștii pregătiți de duelul cu Canada

România va înfrunta Canada vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională, într-un amical catalogat drept „de lux”. Meciul va fi transmis în direct pe Sport.ro și în format LIVE TEXT.

Ulterior, echipa lui Lucescu va merge în deplasare pentru partida cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.

Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
&Icirc;i sugerați decizii lui Kopic? Nicolescu a oferit răspunsul pe loc
Florin Tănase a caracterizat &icirc;n doar două cuvinte derby-ul cu CFR Cluj. Moment de sinceritate
Mutare pe axa Dan Șucu - Răzvan Lucescu! PAOK a făcut anunțul
Maraton Ligue 1 pe VOYO! Angers - Rennes 0-1, ACUM pe VOYO! Lyon - Marseille, de la 21:45
Brighton - Man. City 0-1 și Nottingham - West Ham 0-0, ACUM, &icirc;n direct pe VOYO. Regal fotbalistic &icirc;n Premier League
Ce lovitură! C&acirc;ți bani a &icirc;ncasat FCSB după calificarea &icirc;n Europa League
CFR - FCSB, de la 21:30. Echipele probabile + cel mai pariat scor de către pariori! Analiza lui Dan Chilom
FCU Craiova a debutat &icirc;n Liga 3 cu &bdquo;noul Haaland&rdquo; pe teren și Blănuță titular
Probleme mari pentru FCSB! UEFA poate sancționa drastic echipa lui Gigi Becali

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Echipa pe care a exclus-o Gigi Becali din lupta la titlu: &bdquo;Nu are putere de campioană&rdquo;

Capitolul la care FCSB a spulberat tot &icirc;n Europa League! Roș-albaștrii sunt pe primul loc

Aroganța lui Gigi Becali! Patronul FCSB a spus tot după calificarea &icirc;n Europa League: O fiță

Gigi Becali &rdquo;acuză&rdquo; după ce Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați la națională: &rdquo;Blat cu Rotaru!&rdquo;

Un gest aparent banal i-a adus unei asistente despăgubiri de peste 25.000 de lire. Femeia, nevoită să demisioneze

Față de păpușă, corp de culturistă. Cum a devenit rusoaica &bdquo;Kendall Jenner a bodybuildingului&rdquo; regina sălilor &icirc;n numai 2 ani

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

