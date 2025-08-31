După un sezon excelent în LaLiga, la capătul căruia a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta, Andrei Rațiu era așteptat să facă pasul către un club mai important al Europei. Fereastra de mercato din această vară este aproape de final, iar românul se află în continuare la Rayo.

Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano



Într-un interviu acordat în Spania, "Sonic" a lăsat de înțeles că va rămâne la Rayo Vallecano și în acest sezon. Rațiu pare că a depășit perioada tensionată din ultimele săptămâni, după ce formația din LaLiga a refuzat o ofertă de 18 milioane de euro din Premier League.



"Sunt foarte nerăbdător în legătură cu acest sezon, mai ales că acum echipa evoluează în Europa. Aici nu contează primul 11 pentru că toți jucăm un rol important în această echipă.



Este un sezon în care putem face istorie. Sper să performez la fel de bine sau chiar mai bine decât în sezonul trecut", a spus Rațiu, citat de Diario Sport.



Până în această vară, Rayo Vallecano deținea doar 50% din drepturile federative ale lui Andrei Rațiu. Având în vedere saltul calitativ impresionant al românului, Rayo a decis să achiziționeze și procentele rămase la Villarreal în schimbul sumei de 5 milioane de euro, cu bonusuri incluse.



25 de milioane de euro este clauza de reziliere a lui Rațiu



Shkendija, Drita și Hacken, printre adversarele lui Andrei Rațiu din Conference League

Andrei Rațiu a fost integralist în cele două meciuri din LaLiga, cu Girona (3-1) și Athletic Bilbao (0-1), iar la duelul cu FC Barcelona din această seară e anunțat din nou titular.

În schimb, Rațiu a jucat doar 11 minute în manșa tur cu Neman Grodno (1-0) din play-off-ul Conference League, iar la retur a rămas pe banca de rezerve.



În Conference League, Rayo Vallecano va înfrunta Shkendija (acasă), Hacken (deplasare), Lech Poznan (acasă), Slovan Bratislava (deplasare), Jagiellonia (deplasare) și Drita (acasă).

