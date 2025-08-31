Ce lovitură! Câți bani a încasat FCSB după calificarea în Europa League

Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H) și Go Ahead Eagles (A) sunt adversarii pe care îi va întâlni FCSB în faza principală a competiției.



FCSB, șase milioane de euro după calificarea în Europa League



Gigi Becali a pus accentul pe această calificare pentru a obține o sumă importantă de bani din partea UEFA, chiar dacă patronul campioanei ar fi vrut premiul pentru calificarea în Champions League.



Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, calificarea îi asigură FCSB-ului, din start, șase milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și alți bani, în funcție de rezultatele din faza principală și biletele vândute la meciuri.

