Ce lovitură! Câți bani a încasat FCSB după calificarea în Europa League

Ce lovitură! Câți bani a încasat FCSB după calificarea în Europa League
FCSB s-a calificat în faza principală din Europa League pentru al doilea an la rând.

FCSBEuropa LeagueGigi Becali
Feyenoord (H), GNK Dinamo Zagreb (A), Fenerbahce (H), Steaua Roșie Belgrad (A), Young Boys Berna (H), FC Basel (A), Bologna (H) și Go Ahead Eagles (A) sunt adversarii pe care îi va întâlni FCSB în faza principală a competiției.

FCSB, șase milioane de euro după calificarea în Europa League

Gigi Becali a pus accentul pe această calificare pentru a obține o sumă importantă de bani din partea UEFA, chiar dacă patronul campioanei ar fi vrut premiul pentru calificarea în Champions League.

Potrivit specialiștilor de la Football Meets Data, calificarea îi asigură FCSB-ului, din start, șase milioane de euro, sumă la care se vor adăuga și alți bani, în funcție de rezultatele din faza principală și biletele vândute la meciuri.

Dintre echipele calificate, doar Malmo, Brann și Genk au încasat mai puțin decât FCSB. Lider în topul echipelor ”premiate” de UEFA pentru calificarea în Europa League este Fenerbahce, care va primi aproape 18 milioane de euro din start.

Victoria de joi seară, cu Aberdeen, a fost una clară pentru FCSB. Darius Olaru, cu o "dublă" (45+1' - penalty, 59'), și Adrian Șut (52') au marcat golurile care au adus liniștea pe Arena Națională, mai ales după ce scoțienii au rămas în inferioritate numerică încă din finalul primei reprize.

Programul lui FCSB în Europa League 2025/26:

  • 25 septembrie 2025, 19:45 – Go Ahead Eagles - FCSB
  • 2 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Young Boys Berna
  • 23 octombrie 2025, 19:45 – FCSB - Bologna
  • 6 noiembrie 2025, 19:45 – FC Basel - FCSB
  • 27 noiembrie 2025, 22:00 – Steaua Roșie Belgrad - FCSB
  • 11 decembrie 2025, 22:00 – FCSB - Feyenoord
  • 22 ianuarie 2026, 22:00 – Dinamo Zagreb - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00 – FCSB - Fenerbahce
