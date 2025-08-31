După altercaţia cu Taylor Townsend, care a avut loc miercuri în turul al doilea al US Open, letona a refuzat să ceară scuze, negând acuzaţiile de rasism care i se aduceau. Însă a dat în cele din urmă înapoi pe reţelele de socializare.



„Vreau să cer scuze pentru anumite lucruri pe care le-am spus. Engleza nu este limba mea maternă... Când am vorbit despre educaţie, mă refeream doar la ceea ce consider a fi eticheta în tenis, dar înţeleg că cuvintele pe care le-am folosit ar fi putut jigni...”, a scris ea contul său de Instagram, potrivit News.ro

"Mi-a spus că nu am clasă, că nu sunt educată"



Townsend a povestit în conferinţa de presă despre schimbul de replici acide pe care cele două jucătoare l-au avut în timpul strângerii de mână. „Mi-a spus că nu am clasă, că nu sunt educată şi că vom vedea ce se va întâmpla când vom fi în afara Statelor Unite”, a afirmat americanca.



Calificată în optimile de finală ale US Open, unde o va înfrunta pe Barbora Krejcikova, Taylor Townsend a revenit vineri asupra altercaţiei: „Nu a fost deloc dificil. Le-am spus colegilor mei că sunt făcută pentru astfel de lucruri. Simt cu adevărat că nu a fost dificil, pentru că am rămas fidelă mie însămi. Nu a trebuit să apăr nimic din ceea ce am spus. Ce am spus, am spus, şi am crezut. În cele din urmă, nu voi lăsa niciodată un scandal sau orice altceva din exterior să mă distragă de la obiectivul meu când intru pe teren.”



Naomi Osaka, câştigătoare a US Open în 2018 şi 2020, a reacţionat la rândul său la altercaţie, condamnând ferm declaraţiile lui Ostapenko după victoria sa din turul al doilea. „Evident, este unul dintre cele mai grave lucruri pe care le poţi spune unei jucătoare de culoare, într-un sport dominat de albi. Dar dacă mă întrebi sincer despre istoricul Jelenei Ostapenko, nu cred că este cel mai nebunesc lucru pe care l-a spus. Sincer, cred că a fost o alegere foarte proastă, în cel mai prost moment şi adresată celei mai nepotrivite persoane. Nu ştiu dacă ea cunoaşte contextul istoric al acestei expresii în Statele Unite. Ştiu că nu va mai spune asta niciodată în viaţa ei.”

