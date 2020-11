EXCLUSIV | Motivul EXPLOZIEI de la FCSB! Un fost stelist dezvaluie cheia succesului si are un favorit din echipa: "Se vede ca e mai special!"

Nana Falemi a comentat victoria FCSB-ului cu Botosani, scor 4-1, dar si forma de exceptie prin care trece echipa ros-albastra.

Nana Falemi crede ca venirea staff-ului care a lucrat cu Laurentiu Reghecampf si care a avut succes la FCSB este reteta succesului de la echipa patronata de Gigi Becali.

Falemi spune ca Toni Petrea a reusit sa ii puna in valoare pe cei mai importanti jucatori ai echipei: Man, Tanase, Morutan si Coman.

"Steaua are un lot valoros care pana acum nu era bine muncit. Jucatorii nu erau antrenati la capacitate maxima. Cu venirea lui Toni Pertea si a echipei lui Reghe care a facut performanta la Steaua, echipa e mult mai bine pregatita. Plus ca are un lot valoros, pe faza de atac a adunat in ultimii ani cam cei mai buni tineri jucatori romani. Morutan, Dennis Man, Tanase, Coman, toti au venit din postura de cei mai talentati jucatori din generatia lor, iar dupa 3-4 ani de jucat la Steaua au ajuns la maturitate. Plus experienta de la echipele nationale", a spus Nana Falemi, la Ora Exacta in Sport.

Nana Falemi: "Se vede ca e ceva special la Dennis Man!"

Falemi este impresionat de jocul lui Man, pe care l-a declarat cel mai bun jucator al partidei cu Botosani.

"Tanase a prins o lovitura libera senzationala, poate si ca a fost foarte relaxat. Nu a pus presiune pe el. A lovit foarte frumos mingea, s-a dus trasor direct in plasa. Si mi-a placut si felul in care se cauta cu pasele cu Morutan si Man si per total a facut un joc de atac destul de precis.

Mi-a placut foarte mult Dennis Man, cel putin al doilea gol al lui, cu intrare in centru in care a fentat doi jucatori si a sutat cu stangul la coltul scurt. Mi s-a parut cu o siguranta fantastica. A devenit la el un automatism. Man da foarte multa incredere colegilor si aseaza foarte bine atacul. Imi place cum loveste mingea, cum o controleaza, se vede ca e ceva special.

A jucat mai mult in centru, in interior pentru ca in margine de multe ori a primit mingea Morutan. Ce imi place la Morutan comparativ cu acum cateva luni, cand primeste mingea in margine are continuare. A reusit sa se insurubeze si sa continue faza pe atac. Nu a mai pierdut mingi usor si a dat cursivitate, s-a descurcat de fiecare data. Jocul Stelei e atat de bun si pentru ca Morutan poate sa joace box to box din careu in careu pe durata celor 90 de minute. Si-a marit capacitatea de efort si e mai mult prezent in joc. Pana acum daca facea 2 sprinturi nu mai putea sa isi puna in valoare calitatile", a mai spus Nana Falemi, la PRO X.