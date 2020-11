"De cand eram mic nu am mai inscris asa!" :) Reactia lui Tanase dupa SUPER-GOLUL inscris cu Botosani! Ce spune despre PLECAREA de la FCSB

Florin Tanase are un start de sezon bun alaturi de FCSB!

Capitanul ros-albastrilor este pe primul loc in clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Dennis Man, amandoi cu cate 9 reusite in Liga 1 in acest sezon. Forma buna i-a adus si convocarea la natonala Romaniei pentru meciurile cu Belarus, Norvegia si Irlanda de Nord.

Tanase a vorbit la finalul meciului despre reusitele echipei, convocarea la nationala, dar si despre plecarea sa, acolo unde a oferit un raspuns vag.

"Ma bucur ca am reusit sa inscriu, nu stiu daca am fost omul meciului, toata echipa a jucat foarte bine. Sunt fericit ca am reusit sa marchez si sa imi ajut echipa sa ia cele 3 puncte.

De cand eram mic nu am mai dat un astfel de gol. La antrenamente mi-a mai iesit, dar la meciuri nu.

Nu este asbolut nicio competitie cu Man, m-as bucura sa marcheze el meci de meci si sa luam cele 3 puncte.

Am asteptat convocarea, ma duc cu moral bun, sper sa joc si sa o fac cat mai bine. Am avut si evolutii bune si mai putin bune, important ca sunt intr-o forma cat de cat buna si sper sa raman asa.

O sa va anunt cand e sa plec, in perioada de transferuri. Nu stiu anotimpul", a spus Florin Tanase la finalul partidei.

Video cu reusita lui Tanase: