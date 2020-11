FCSB - Botosani, LIVE TEXT, de la 21:45 | Ros-albastrii pot urca pe prima pozitie in Liga 1 | Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna FCSB - Botosani pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

FCSB primeste vizita Botosaniului in runda a 10 a Ligii 1. Ros-albastrii sunt neinvinsi in ultimele 4 etape si au un golaveraj de 12:2. In ultimele 3 meciuri, FCSB a marcat 9 goluri si nu a primit niciunul.

Echipa antrenata de Toni Petrea are de departe cel mai bun atac din campionat in acest moment, cu 24 de goluri inscrise si doar 9 primite. Acest lucru se vede si in clasamentul golgeterilor, unde Man si Tanase conduc cu cate 7 reusite.

De partea cealalta, Botosani vine dupa infrangerea de pe teren propriu cu UTA Arad, scor 2-3, iar echipa lui Marius Croitoru are o singura victorie si 4 infrangeri in ultimele 5 etape.

Ultimele doua intalniri directe dintre cele doua echipe, din playoff-ul sezonului trecut, s-au incheiat la egalitate, scor 2-2 la Botosani si 1-1 la FCSB.

Cu o victorie in duelul de astazi, FCSB poate urca pe prima pozitie in Liga 1 si se poate distantanta la 6 puncte de CFR Cluj.

"Intalnim o echipa buna, preocupata de atac, un joc ofensiv. Imi pare rau sa aud ca au probleme cu Covid, am trecut si noi prin astfel de momente, stim ce inseamna, nu e placut.

Maine trebuie sa fim foarte atenti, alcatuiesc o echipa periculoasa, preocupata de atac, sper ca va iesi un meci frumos, fiind si noi o echipa ofensiva, dorinca de cat mai multe goluri, iar la final sa avem cat mai multe motive de bucurie.

Cred ca dispunem de jucatori profesionisti si in ciuda varstei, pot spune ca au maturitatea necesara pentru a realiza importanta meciurilor care vor urma, sa nu cadem in plasa rezultatelor inregistrate pana acum si sa ne deconectam. Suntem motivati, dornici sa ne apropiem si mai mult de locul 1 si sa reusim cumva sa ajungem acolo cat mai repede", a declarat Toni Petrea, la conferinta de presa.

5 fotbalisti din lotul lui Marius Croitoru sunt infectati cu Covid-19 si vor lipsi de la meciul cu FCSB.

"Suntem intr-o situatie deloc placuta, din pacate, mergem totusi la Bucuresti sa incercam sa scoatem tot ce putem, maximum daca se poate. Nu e o situatie roz, din toate punctele de vedere, sunt momente dure pentru noi. FCSB are cel mai valoros lot din Romania", a spus Marius Croitoru, la conferinta de presa.

Echipele probabile:

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Miron, Pantiru - Vina, Olaru, Morutan - Man, Bus, Tanase

Antrenor: Toni Petrea

Botosani: Hankici - Plamada, Moescu, Seroni, Tiganasu - Croitoru, Rodriguez, Florescu - Roman, Keyta, Fili

Antrenor: Marius Croitoru

