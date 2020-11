"Daca nu marchezi, ai o problema!" Reactia lui Petrea dupa inca o schimbare a lui Bus! Ce spune dupa ce a dus-o pe FCSB pe PRIMUL LOC

FCSB e lider in Liga 1, la egalitate de puncte cu Craiova, dupa victoria cu Botosani, 4-1.

Ros-albastrii au bifat a cincea victorie consecutiva in campionat si au trecut pe locul 1 datorita golaverajului, la egalitate de puncte cu Craiova, care ar putea ramane fara antrenor.

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei, multumit de victoria jucatorilor sai si de prestatia echipei. De asemenea, antrenorul a dezbatut din nou subiectul inlocuirii lui Sergiu Bus la pauza.

"Am avut un inceput ezitant, am primit gol, important este ca am revenit destul de rapid, am egalat repede, ne-a dat incredere. In repriza a doua am controlat jocul, e o victorie importanta pentru noi in momentul de fata.

Sunt intr-o forma buna amandoi, si Dennis Man si Tanase, ma bucur pentru ei, sper sa o tina cat mai mult posibil asa, dar vreau sa remarc jocul intregii echipe, victoria nu poate fi pusa la indoiala.

Nu am apucat sa ma gandesc la primul loc, prea repede momentul. E important sa ne mentinem aici, o sa fie din ce in ce mai greu, echipele isi vor lua masuri suplimentare impotriva noastra.

Ma bucura evolutia noastra, campionatul e lung, se pot intampla multe lucruri.

Nu se pune problema de incredere din partea mea in cazul lui Bus, am vorbit cu el, avem o relatie buna, in schimb, nu reuseste sa marcheze, ca atacant, daca nu marchezi, ai o problema.

Faceam acum o lista cu jucatorii pe care ii vom mai avea la antrenamente, aducem si pe la echipa a doua, ne descurcam", a spus Toni Petrea la finalul meciului.