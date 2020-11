FCSB si CFR Cluj lupta pentru un fundas central! Gigi Becali lucreaza in secret la o super lovitura, iar fotbalistul a recunoscut tot: "M-au contactat deja!"

FCSB se lupta cu CFR Cluj pentru transferul unui fundas central.

Rachid Bouhenna (29 de ani) este fotbalistul care le-a atras atentia oficialilor de la FCSB si CFR Cluj.

Fundasul central al lui Sepsi a recunoscut intr-un interviu din tara natala ca a avut deja contacte cu ambele echipe in privinta unui eventual transfer si mai mult, aceste contacte nu au incetat in nicio clipa.

Cu toate acestea, Bouhenna spune ca isi doreste sa termine acest sezon in tricoul lui Sepsi, dupa care sa se transfere la una dintre cele doua mari echipe ale Ligii 1.

"Scopul meu, daca totul merge bine, este sa merg la un alt club. Mai am contract inca un sezon aici, dar planul meu ramane sa ma alatur unui club de top la sfarsitul sezonului. Am deja contacte cu Steaua Bucuresti si CFR Cluj. Interesul lor pentru mine exista de ceva timp, iar contactul cu cele doua echipe nu a fost niciodata intrerupt. Sper ca transferul sa se intample la finalul acestui sezon", a spus Bouhenna, potrivit lagazettedufennec.com.

Bouhenna a semnat cu Sepsi in vara anului trecut, dupa ce in sezonul 2018 - 2019 a evoluat pentru Dundee United, in Scotia.

Algerianul are o cota de piata de 400.000 de euro, conform Transfermarkt.

In sezonul trecut a evoluat 39 de meciuri in Liga 1 pentru Sepsi, reusind sa inscrie si 3 goluri. De asemenea, Bouhenna a evoluat si 5 meciuri in Cupa Romaniei, reusind sa ajunga cu Sepsi pana in finala, unde a fost invinsa de FCSB.