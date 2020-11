Vestea pe care voiau sa o auda toti fanii FCSB-ului! MM Stoica a facut anuntul: "Va spun doar atat!" Cand revin Coman si Nedelcu pe teren

FCSB este pe primul loc in Liga 1 dupa ce a castigat in fata lui Botosani cu 4-1, iar vestile bune continua sa vina pentru echipa lui Toni Petrea.

MM Stoica a anuntat ca Florinel Coman si Dragos Nedelcu, care nu au mai jucat de luni de zile, pot reveni pe gazon.

"Multumesc tuturor celor care m-au felicitat cu ocazia zilei onomastice, va urez sanatate si putere in suflet... iar stelistilor le spun doar atat: in curand revine Coman!

P.S. Nici Nedelcu nu mai are mult de stat", a fost mesajul managerului general de la FCSB pe Facebook.

Florinel Coman s-a accidentat in partida cu Backa Topola din Europa League. Perla lui Gigi Becali a suferit o entorsa si nu a mai evoluat din septembrie. El incepuse bine campionatul, reusind un gol si 3 pase decisive in primele 5 meciuri. Nedelcu s-a accidentat in iunie, dupa o partida cu CFR, scor ,0-1, cand a suferit o fractura la ligamente si a fost nevoit sa se opereze in Italia.

FCSB este liderul Ligii 1 cu cu 24 de puncte, fiind la egalitate cu Universitatea Craiova, dar cu un galaveraj mai bun.