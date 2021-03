"Cei mai buni jucatori din Romania sunt la Craiova!" Pigliacelli, gata de LUPTA la titlu! Anuntul RAZBOINIC al portarului 

Universitatea Craiova nu renunta in lupta pentru titlu si are incredere in sansele ei!

Oltenii sunt pregatiti sa se lupte cot la cot cu FCSB si CFR Cluj pentru titlu in Liga 1 si au incredere in lotul puternic pe care Marinos Ouzounidis il are la dispozitie.

Craiova este pe locul 3 in clasament cu 50 de puncte obtinute in 26 de meciuri, la 7 puncte distanta de CFR Cluj si FCSB, care sunt la egalitate. Ros-albastrii sunt lideri in campionat datorita golaverajului.

Mirko Pigliacelli a vorbit la conferinta de presa despre sansele echipei sale la titlu si in Cupa Romaniei.

"Eu cred ca avem sanse, suntem acolo sus. Avem un meci cu ei si la sfarsitul sezonului regulat si ne intalnim si in playoff. Cred ca putem lua puncte si trebuie sa avem incredere in noi.

E un moment foarte bun pentru mine si pentru echipa. Repet, jucam impreuna si pana acum am luat putine goluri in acest sezon, iar asta ma bucura. Pe mine ma intereseaza sunt punctele. Putem lua 50 de goluri in fiecare an, daca o sa castigam tot e bine.

Avem un lot de valoare si trebuie sa incercam sa luptam, nu e vorba de scuze sau nu. Avem o oportunitate foarte mare in Cupa, insa cred ca avem si in campionat o sansa. Nu am incredere doar intr-un anume fundas, ci in toata echipa. Cred ca cine face parte din lotul Craiovei este cel mai bun jucator din Romania", a spus Pigliacelli la conferinta de presa.