BREAKING NEWS | Koljic s-a accidentat din nou! Care este starea atacantului de la Universitatea Craiova

Elvir Koljic s-a intors la antrenamentele Craiovei dupa o perioada lunga de timp, dar acum are alte probleme.

Bosniacul a acuzat dureri musculare dupa ultimul antrenament si este aproape sigur ca va lipsi si in luna martie. Staff-ul Craiovei nu vrea sa mai riste nimic cu el, iar jucatorul se va intoarce in programul echipei dupa pauza generata de meciurile echipei natioanale, potrivit Fanatik.

Recent, oficialul Craiovei, Sorin Cartu, i-a transmis atacantului bosniac sa nu se grabeasca cu procesul de pregatire.

"A inceput usor antrenamentele, acum decizia de a intra in teren depinde si de forma sportiva, de ritm. Starea terenurilor este foarte importanta pentru aparitia lui.

E nerabdator, cine nu vrea sa revina la meseria care ii place dupa atata pauza? Conteaza foarte mult ce parametri fizici si psihici are. Sa o ia treptat, usor. Dupa o sa urmeze iar doua saptamani de pauza in care se poate pune la punct. Nu trebuie sa ne grabim", a spus in exclusivitate Sorin Cartu pentru PRO X.

Elvir Koljic s-a accidentat in partida Poli Iasi - Universitatea Craiova, din octombrie 2020, iar recent a revenit la antrenemente alaturi de colegii sai. In acest sezon de Liga 1, bosniacul a reusit 6 goluri in 6 meciuri.