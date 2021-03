Craiova, fara 5 jucatori importanti la Medias! Cu ce probleme de lot se confrunta Ouzounidis inainte de meciul cu Gaz Metan

Marinos Ouzounidis a vorbit despre meciul pe care echipa sa il va juca in etapa a 27-a a Ligii 1.

Antrenorul Universitatii Craiova a spus ca se confrunta cu cateva probleme de lot inainte de meciul cu Gaz Metan. Ouzounidis a punctat ca echipa sa va trebui sa joace foarte bine pentru a se impune in deplasarea de la Medias.

"Important este sa inscriem un gol mai mult decat adversarul. Nu am fi multumiti doar cu un 1-0, dar avem anumite probleme in acest moment, le stim. Importante insa sunt cele trei puncte. Nu imi este teama de acest meci, dar stiu ca Medias este o echipa foarte buna. In prezent ocupa un loc inferior in clasament avand in vedere ce jucatori si posibilitati are.

Sunt constient ca noi trebuie sa jucam foarte bine pentru a castiga. Toate meciurile sunt dificile. Mai ales cand astfel de echipe precum Gaz Metan intalnesc Craiova, FCSB sau CFR Cluj, pentru ca jucatorii lor se motiveaza si incearca sa se autodepaseasca. Gaz Metan Medias nu merita sa piarda ultimul meci. Insa noi trebuie sa gandim pozitiv si sa incercam sa ne impunem jocul nostru.

Bineinteles ca ne ingrijoreaza si problema terenului, dar sunt deja de o luna aici si stiu ca aceasta a fost vremea in aceasta perioada. Este dificil si pentru jucatori deoarece terenurile nu sunt cele mai bune. Dar putem spune ca suntem norocosi ca avem terenuri bune aici, la Craiova. Avand in vedere ca avem o partida vineri si apoi alta marti, este un obiectiv si sa ii mentinem sanatosi pe jucatori.

Nu este accidentat numai Koljic, mai sunt si Balasa, Ofosu, Acka, Screciu. Deci avem numeroase probleme, dar in acest moment ma gandesc doar la jucatorii pe care ii avem disponibili. Acum sunt importanti jucatorii care pot juca, iar ei trebuie sa primeasca atentia si meritele pentru rezultatele obtinute. Nu stiu alte echipe daca aveau problemele noastre ar fi obtinut aceleasi rezultate ca noi", a declarat Marinos Ouzounidis, la conferinta de presa.

Meciul dintre Gaz Metan si Universitatea Craiova este programat vineri, de la ora 20:30, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.