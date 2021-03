Chindia Targoviste - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la 20:30 | Incep sferturile de finala ale Cupei Romaniei! Echipele probabile

Din articol Programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei:

In aceasta seara incep meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Prima partida le pune fata in fata pe Chindia Targoviste si Universitatea Craiova.

In editia 2020/21 a Cupei Romaniei, echipa lui Emil Sandoi le-a eliminat pe FC Hermannstadt in 16-imi, scor 2-1 dupa loviturile de la 11 metri, si pe Farul Constanta in optimi, scor 3-0.

De cealalta parte, Universitatea Craiova a trecut de Progresul Spartac, scor 5-0, in 16-imile competitiei, si de FC Botosani, pe care a eliminat-o in optimi cu scorul de 1-0.

Cel mai recent duel dintre Chindia si Craiova s-a desfasurat in weekend, in etapa a 25-a a Ligii 1, cand jucatorii lui Emil Sandoi au invins echipa lui Ouzounidis cu 1-0.

Partida dintre Chindia Targoviste si Universitatea Craiova este programata de la ora 20:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Chindia Targoviste: Aioani - Capusa, Pitian, Celea, Dinu - Dulca, Rata, Iacob, Dumitrascu - Popa, Berisha

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Papp, Constantin, Bancu - Mateiu, Bic - Camara, Cimpanu, Baiaram - Tudorie

